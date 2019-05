Zweiter Nachwuchs für "Backstreet Boy"-Nick Carter unterwegs

"Backstreet Boys"-Sänger Nick Carter (39) und seine Ehefrau Lauren erwarten wieder Nachwuchs. "Danke Gott, dass du uns das größte Geschenk gibst, um das wir jemals bitten konnten", schrieb der US-Sänger auf Instagram zu einem Familienfoto mit seiner schwangeren Frau.

Carter selbst legt von hinten seine Hände auf ihren Bauch, Söhnchen Odin (3) steht vor dem Paar und küsst den Babybauch. Das seit April 2014 verheiratete Paar hatte im vorigen September ein Baby verloren. Carter gab die Fehlgeburt nach dreimonatiger Schwangerschaft damals auf Twitter bekannt.

Carter und seine vier "Backstreet Boys"-Kollegen touren derzeit mit ihrem im Januar erschienenen neuen Album "DNA" durch Europa. In Deutschland stehen im Mai und Juni unter anderem Konzerte in München, Berlin und Köln an.