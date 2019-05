Kostja Ullmann: Referate waren der Horror für mich

Schauspieler Kostja Ullmann (34) erinnert sich ungern an seine Schulzeit zurück - vor allem wegen der Klausuren und Klassenarbeiten. "Ich war bei Prüfungen immer ein kompletter Schisser, das war ganz schlimm", sagte Ullmann der Deutschen Presse-Agentur. "Ich war so ängstlich und aufgeregt, dass ich bei Referaten einen Notenständer bekommen habe, um meine Papiere abzulegen. So habe ich gezittert. Das war der Horror für mich."

Der Hamburger ("Bella Germania") hat die Aufgeregtheit in seinem Job allerdings abgelegt. Vor der Kamera und auf roten Teppichen fühle er sich sicher und spiele eine Figur. "Wenn mich meine Schulfreunde von damals oder meine Lehrer jetzt sehen würden, würden sie mich gar nicht wiedererkennen." Privat sei er weiterhin eher zurückhaltend und ruhig.