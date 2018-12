Rapperin Cardi B trennt sich von Ehemann Offset

New York Gerade erst traten Cardi B und Ehemann Offset zusammen in Los Angeles auf. Nun verkündet die Rapperin auf Instagram ihre Trennung.

US-Rapperin Cardi B (26) hat sich von ihrem Ehemann und Kollegen Offset (26) getrennt. "Wir sind nicht mehr zusammen, aber noch sehr gute Freunde und Geschäftspartner", sagte sie in einem Video, das sie in der Nacht zum Mittwoch auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte.

"Niemand von uns ist schuld. Ich werde immer viel Liebe für ihn empfinden, denn er ist der Vater meiner Tochter." Die Scheidung werde einige Zeit in Anspruch nehmen, sie und ihr Ex-Partner blieben aber weiter in Liebe verbunden, betonte die Musikerin.

Cardi B, mit bürgerlichem Namen Belcalis Almanzar, ist seit 2017 mit Rapper-Kollege Offset (bürgerlich: Kiari Kendrell Cephus) der Hip-Hop-Gruppe Migos verheiratet. Im Juli kam die gemeinsame Tochter Kulture Kiari Cephus zur Welt.

Am vergangenen Freitag trat das Paar noch gemeinsam beim "KIIS FM’s 2018 Jingle Ball" in Los Angeles auf. Beide Musiker feiern in den USA große Erfolge. Im April diesen Jahres brachte Cardi B ihr Album "Invasion of Privacy" heraus, das in den USA sofort Platz eins der "Billboard 200"-Charts erreichte.