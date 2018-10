Palina Rojinski bei der Benefizveranstaltung "Tribute to Bambi" in Berlin.

Palina Rojinski: Klassischer Wecker statt Handy am Bett

Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski (33) versucht gerade, im Alltag öfter mal auf ihr Handy zu verzichten. Das sagte sie am Rande der "Tribute to Bambi"-Gala in Berlin.

Ihr Handy sei Fluch und Segen zugleich, weil es so viel Zeit fresse. "Ich habe mir jetzt einen klassischen Wecker angeschafft, damit ich das Handy nicht mehr neben dem Bett liegen haben muss", sagte Rojinski, die vor allem an der Seite der Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bekannt geworden war.

Außerdem versuche sie, auch beim Essen nicht mehr auf ihr Smartphone zu schauen. "Wobei ich schon öfter länger offline war, zum Beispiel als ich in Kolumbien unterwegs war. Es geht also."