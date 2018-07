Royals: Die Tauffotos des britischen Prinzen Louis

Foto: Matt Holyoak / dpa

Der Kensington Palast hat offizielle Fotos der Taufe von Prinz Louis veröffentlicht. Der jüngste Sohn von Prinz William und Herzogin Kate (beide 36) ist am 9. Juli in der Kapelle des St.-James's-Palastes in London auf den Namen Louis Arthur Charles getauft worden. Das Foto zeigt sitzend Prinz George (vordere Reihe, von links), den britischen Prinzen William, Herzogin Kate mit Prinz Louis im Arm und Prinzessin Charlotte. Hintere Reihe, von links: Prinz Harry, Herzogin Meghan, Herzogin Camilla, der britischen Thronfolger Charles, Kates Eltern Carole und Michael Middleton, Kates Schwester Pippa Middleton und ihr Mann James Matthews sowie Kates Bruder James Middleton. Foto: Matt Holyoak / dpa