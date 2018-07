Über 10 Millionen sehen Uruguays 2:1-Erfolg

Die Fußball-WM ist für die Fernsehsender auch nach dem Vorrunden-Aus der deutschen Nationalelf ein Zuschauermagnet. Mit der Übertragung der beiden ersten Achtelfinalpartien holte sich die ARD am Samstag klar den Quotensieg.

10,10 Millionen Fans sahen am Abend ab 20 Uhr den 2:1-Erfolg Uruguays über Europameister Portugal. Der Marktanteil der Live-Übertragung im Ersten lag bei 41,3 Prozent. Das erste Spiel des Tages, in dem Frankreich mit 4:3 Vize-Weltmeister Argentinien aus dem Turnier warf, hatte ab 16 Uhr im Schnitt 7,01 Millionen Zuschauer (50,5 Prozent). Bereits vor Beginn des WM-Achtelfinales hatten ARD und ZDF eine positive Zwischenbilanz des bisherigen WM-Turniers gezogen.

Im Durchschnitt sahen etwa neun Millionen Zuschauer die Vorrundenspiele in den beiden Hauptsendern Das Erste und ZDF. Bei den ARD-Übertragungen waren es genau 8,79 Millionen mit einem Marktanteil von 42,3 Prozent, wie der Senderverbund mitteilte. Das ZDF verbuchte 9,70 Millionen Zuschauer pro Spiel (45,4 Prozent).

Der etwas höhere Anteil liegt auch daran, dass das ZDF zwei deutsche Vorrundenspiele übertrug. Diese hatten jeweils mehr als 25 Millionen Zuschauer, was den Schnitt aller Spiele insgesamt nach oben treibt. Bei der einzigen ARD-Übertragung des DFB-Teams - dem 2:1-Sieg gegen Schweden - waren 27,53 Millionen Zuschauer dabei. Es war das bisher zuschauerstärkste Spiel.

Von den 48 Vorrundenpartien zeigten beide Sender jeweils 20 live. Die restlichen acht Spiele - unbedeutendere Parallelspiele am letzten Gruppenspieltag - liefen bei den Spartensendern One und ZDF Info; diese Partien hatten deutlich geringere Quoten.

Das stärkste Spiel ohne deutsche Beteiligung war bislang Portugal gegen Spanien (3:3), das am 15. Juni 13,25 Millionen Zuschauer (46,4 Prozent) im Ersten einschalteten. Dieser Wert dürfte am Ende der WM aber vermutlich übertroffen werden - und zwar vom ZDF: Dort läuft am 15. Juli ab 17 Uhr das WM-Finale.

Auch die Mediatheken seien während der Vorrunde millionenfach genutzt worden, teilten ARD und ZDF mit. Der Livestream des Ersten habe an den ARD-Tagen im Schnitt 4,6 Millionen Abrufe registriert, die ZDF-Mediathek habe an ZDF-Sendetagen im Schnitt 6,41 Millionen Visits verzeichnet.

Die ARD-Late-Night-Show "WM Kwartira", die nach den Abendspielen von der Hamburger Reeperbahn gesendet wird, hatte im Schnitt knapp drei Millionen Zuschauer. Darin fachsimpeln und witzeln Jörg Thadeusz und Micky Beisenherz mit prominenten Gästen über die WM.