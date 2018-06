Berlin Welch eine Zitterpartie: Erst in der Nachspielzeit erlöste Toni Kroos die Fans der Nationalmannschaft. Da mussten anschließend viele Emotionen raus.

"I love you, Toni Kroos" - Promis feiern die Mannschaft

Nach dem Last-Minute-Sieg der Fußball-Nationalmannschaft über Schweden haben zahlreiche Prominente die DFB-Elf gefeiert.

"I love you, Toni Kroos", twitterte der britische Sänger Robbie Williams nach Abpfiff. Basketball-Profi Dirk Nowitzki schrieb bei dem Kurznachrichtendienst einfach nur: "Toniiiiiiiiiii". Und von Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski kam ein "H.A.L.L.E.L.U.J.A.H."

Am Samstagabend hatte die DFB-Elf im russischen Sotschi mit einem 2:1 (0:1)-Sieg die die Chance auf den Achtelfinal-Einzug bei der WM gewahrt. Den Siegtreffer erzielte Toni Kroos nach einer Zitterpartie in der fünften Minuten der Nachspielzeit.

"Ok, das war ein bisschen zuviel Aufregung für mich. Danke Toni Kroos, für dieses wahnsinnige Tor", twitterte Tennis-Spielerin Sabine Lisicki. "Diesen Freistoß in der 94. Minute so auszuspielen, das ist einfach Weltklasse!", kommentierte der frühere Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder auf dem Kurznachrichtendienst. Moderator Joko Winterscheidt schrieb: "Toni Kroos, FUSSBALLGOTT!"

Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg kommentierte mit einem "yeeeeeeesss!!!" auf Twitter. Zuvor hatte der 32-Jährige nach dem 1:1-Ausgleich das Team von einer Hochzeitsparty aus angefeuert: "weiter so Jungs. fighten jetzt!! heimlich gucken auf der Hochzeit meines besten Freundes....", schrieb Rosberg.