Taylor Swifts emotionale Ansprache für Gleichberechtigung

Die amerikanische Sängerin Taylor Swift (28) hat sich bei einem Konzert in einer emotionalen Ansprache an ihre schwulen, lesbischen, bi- und transsexuellen Fans gewandt.

"Es ist in jeder Situation sehr mutig, offen mit seinen Gefühlen umzugehen, aber es ist noch mutiger (...), wenn man weiß, dass man dafür mit Widerstand aus der Gesellschaft rechnen muss", sagte die Sängerin bei einem Konzert in der US-Metropole Chicago am Samstagabend, wie der "Hollywood Reporter" berichtete. Sie hoffe auf eine Welt, in der jeder gleichberechtigt leben und lieben könne, sagte sie.

Der Juni gilt in den USA als sogenannter "Pride Month". In dieser Zeit feiern Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle den offenen Umgang mit ihrer sexuellen Identität und werben für mehr Toleranz.

Sie wolle jedem Liebe und Respekt schicken, der sein "Leben so lebt, wie er ist, wie er sich fühlt, wie er sich identifiziert". Sie unterstütze aber auch für alle, die sich noch nicht wohl genug für ein Coming-Out fühlen, betonte sie. Zwar sei man schon weit gekommen, aber es gebe auch noch viel zu tun, erklärte Swift auf der Bühne.

Die 28-Jährige reist momentan mit ihrer "Reputation"-Tour durch die die Welt. Am Freitag wird sie im englischen Manchester erwartet.