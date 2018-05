Malakoff Kowalski ist lieber allein mit seiner Musik

Der einzige Ort, den er in Berlin wirklich mögen würde, sei der Potsdamer Platz. Am liebsten würde er im Hotel Ritz-Carlton leben, hoch oben über der Stadt. Malakoff Kowalski ist so merkwürdig und wahrscheinlich der einzige Berliner, für den der Potsdamer Platz, dieses graue Ungetüm, ein...