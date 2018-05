Heidi Klum und Tom Kaulitz posieren in Cannes

Model Heidi Klum (44) und Musiker Tom Kaulitz (28) haben am Donnerstag Arm in Arm am Rande des Filmfestivals in Cannes für die Fotografen posiert.

Sie im langen weißen Kleid, er im schwarzen Anzug - sie präsentierten sich innig bei der Benefizveranstaltung "Cinema Against Aids". Im gleichen Outfit sind beide auch bei Instagram zu sehen: Dort veröffentlichte die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin ein Bild, auf dem sie den Tokio-Hotel-Gitarristen umarmt, während er sie auf die Haare küsst. Außerdem postete sie ein Herzchen dazu.

Die beiden waren in den vergangenen Wochen immer wieder öffentlich zusammen gesehen worden. Tom Kaulitz (28) hatte zudem kürzlich bestätigt, in einer Beziehung zu sein. Aber eine offizielle Bestätigung, dass beide ein Paar sind, gab es bislang nicht.