"Empire"-Star Taraji P. Henson ist verlobt

Los Angeles Den Muttertag wird Taraji P. Henson sicherlich besonders gut in Erinnerung behalten. Ex-Football-Star Kelvin Hayden ging auf die Knie und hielt um die Hand der Schauspielerin an.

Die Schauspielerin Taraji P. Henson (47) und der frühere American-Football-Star Kelvin Hayden (34) haben sich verlobt. "Ich habe ja gesagt", verkündete Henson am Montag auf Instagram zu einem Foto, auf dem auch ein funkelnder Ring zu sehen ist.

Er habe ihr erst ein Muttertagsgeschenk gemacht, dann sei er auf die Knie gegangen. "Ich bin fast ohnmächtig geworden", schrieb die Golden-Globe-Preisträgerin aus der TV-Serie "Empire".

Im vorigen Dezember hatte Henson bestätigt, dass sie mit dem früheren NFL-Star zusammen sei, wie "People.com" berichtete. Aus einer früheren Beziehung hat sie einen 24-jährigen Sohn.

Henson spielte im vorigen Jahr an der Seite von Octavia Spencer in "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" über die Pionierarbeit schwarzer Wissenschaftlerinnen bei der US-Raumfahrtbehörde NASA mit. 2009 hatte sie für ihre Nebenrolle in "Der seltsame Fall des Benjamin Button" eine Oscar-Nominierung erhalten.