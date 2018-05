Michael Schulte ist glücklich mit dem vierten Platz

Michael Schulte sang "You Let Me Walk Alone" für Deutschland im Finale des 63. Eurovision Song Contest.

Michael Schulte hat sich nach seinem vierten Platz beim Eurovision Song Contest in Lissabon überglücklich und überrascht zugleich gezeigt. "Oh mein Gott, was soll ich sagen? Das ist so verrückt", sagte der 28-jährige Norddeutsche im Gespräch per Live-Schalte mit Barbara Schöneberger, die die deutsche ESC-Party in Hamburg moderierte.

"Ich hab' mir auch ein Sektchen gegönnt, nachdem ich eine Woche gar nichts getrunken habe, um ganz konzentriert zu sein." Dann gab es eine kleine Panne: Die Übertragung nach Lissabon brach ab. Schöneberger überspielte dies gekonnt.