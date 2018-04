Meghan Markle feiert TV-Abschied mit Hochzeit

New York In wenigen Wochen heiratet Prinz Harry seine Meghan. Aber die Schauspielerin ist bereits jetzt vor den Traualtar getreten.

Es ist eine Art Generalprobe: Wenige Wochen vor ihrer royalen Hochzeit hat US-Schauspielerin Meghan Markle (36) ihren Abschied bei der Anwaltsserie "Suits" gefeiert - ebenfalls vor dem Traualtar.

In der Abschlussfolge der siebten Staffel, die am Mittwochabend (Ortszeit) in den USA ausgestrahlt wurde, heiratete Markles Charakter Rachel ihren Verlobten Mike (gespielt von Patrick J. Adams) im weißen Brautkleid.

Die Verlobte von Prinz Harry hatte angekündigt, mit der Schauspielerei aufzuhören, um sich voll und ganz ihren neuen Aufgaben im britischen Königshaus zu widmen. Die royale Hochzeit findet am 19. Mai in London statt.

Markle wurde durch die Fernsehserie "Suits"​, in der sie seit 2011 eine ehrgeizige New Yorker Anwaltsgehilfin spielt, einem größeren Publikum bekannt. In Deutschland liefen Staffeln auf Fox, Vox und Netflix.​ In der Serie zieht es die 36-Jährige nun mit ihrem neuen Ehemann berufsbedingt nach Seattle.