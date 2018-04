Reality-TV-Star Khloé Kardashian bringt Tochter zur Welt

Reality-TV-Star Khloé Kardashian (33) hat laut ihrer Mutter eine Tochter zur Welt gebracht. Kris Jenner (62) kommentierte die Geburt am Donnerstag (Ortszeit) in sozialen Medien: „Blessed“ (dt. etwa „gesegnet“), schrieb sie in einem Post bei Instagram und Twitter. Darin freut sie sich darüber, dass...