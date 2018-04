Tyra Banks bereut ihre Gesangsversuche

New York Sie moderiert die Castingshow "America's Next Top Model". Als Sängerin wurde Model Tyra Banks nie glücklich.

Das ehemalige US-Supermodel Tyra Banks (44) blickt selbstkritisch auf seinen erfolglosen Versuch zurück, Anfang der 2000er-Jahre als Sängerin Karriere zu machen. "Hätte ich eine tolle Stimme, wäre ich ein großer Popstar geworden", sagte Banks der Zeitschrift "Entertainment Weekly".

Ihre Stimme sei aber "nur in Ordnung" und das reiche nicht für einen Wandel vom Model zur Musikerin, so die Moderatorin der Castingshow "America's Next Top Model" weiter. Sie habe sich damals aber so sehr auf die Gesangsidee fokussiert, dass sie zu lange einen Weg gegangen sei, der nicht für mich bestimmt gewesen sei.

Als Model habe sie es geliebt, im Rampenlicht zu stehen und deshalb geglaubt, sie "müsste singen, um weiter auf dieser Bühne zu stehen, die ich so sehr liebte", erklärte Banks die Entscheidung, ihre erste Single "Shake Ya Body" aufzunehmen, die 2004 erschienen und wenig erfolgreich war. "Ich habe das Gefühl, dass es ein guter Song ist, er wurde nur nicht von der richtigen Person gesungen", so die 44-Jährige. "Hätten Janet Jackson oder Jennifer Lopez ihn gesungen, wäre er großartig geworden." Ein eigenes Album hat Banks nie herausgebracht.