Siegfried Rauch: „Traumschiff“-Kapitän ist tot

Viele Jahre war Siegfried Rauch als Kapitän Paulsen in der ZDF-Filmreihe „Traumschiff“ zu sehen. Nun ist der Schauspieler überraschend gestorben. Das bestätigte die Polizei in Penzberg am Montag. Zuvor hatten auch das ZDF sowie die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf Radio Oberland den Tod Rauchs...