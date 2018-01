Ed Sheeran ist verlobt

London Der britische Popmusiker Ed Sheeran (26) hat sich mit seiner Freundin Cherry Seaborn verlobt. "Wir sind sehr glücklich und verliebt, und unsere Katzen sind auch vergnügt", schrieb der Sänger auf Instagram und postete ein Bild, auf dem sich beide küssen.

Sheeran ("Shape of You") und die 24-jährige Seaborn kennen sich bereits aus Schulzeiten in Suffolk. Sie sollen sich aber erst 2015 ineinander verliebt haben. Er habe sich schon kurz vor Neujahr verlobt, schrieb der rothaarige Sänger auf Instagram.

Seaborn soll in den USA studiert haben und eine erfolgreiche Hockeyspielerin sein. Das Paar hielt seine Beziehung lange geheim und unternahm während einer beruflichen Auszeit eine Weltreise.

Die junge Frau pflegte den Musiker nach einem Fahrradunfall im vergangenen Jahr. "Cherry musste mir die Zähne putzen", sagte Sheeran kurz danach in einem Interview des Londoner Radiosenders Capital FM. "Sie ist eine tolle Frau." Bei dem Unfall hatte sich der 26-Jährige Handgelenk, Ellenbogen und eine Rippe gebrochen.

Sheeran war erst im Dezember vom britischen Königshaus ausgezeichnet worden. Er darf sich nun als Mitglied des "Order of the British Empire" bezeichnen. Den Orden erhielt Sheeran für sein soziales Engagement und seine großen Erfolge als Musiker.