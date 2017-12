Meghan Markles Halbschwester meldet sich zu Wort

Die Äußerung des britischen Prinzen Harry (33) über das erste Weihnachtsfest mit seiner Verlobten Meghan Markle (36) stößt auf Kritik von deren Schwester Samantha. Bei einem Interview im BBC-Radio hatte Harry am Mittwoch gesagt, Markle habe die Feier im Kreise seiner Familie sehr genossen und hinzugefügt: "Es ist die Familie, die sie nie hatte, vermute ich."

Meghans Halbschwester Samantha wollte das nicht unkommentiert lassen und twitterte: "Sie hat tatsächlich eine große Familie, die immer mit ihr und für sie da war. Unser Haushalt war ganz normal und als sich Papa und Doria [Markles Mutter] scheiden ließen, haben wir es so gemacht, als hätte sie zwei Zuhause. Niemand hat sich entfremdet, sie war einfach zu beschäftigt."

Meghans Halbschwester Samantha, die aus der ersten Ehe des gemeinsamen Vaters stammt, hat angekündigt, ein Buch über das Familienleben zu veröffentlichen.

Prinz Harry hatte seiner Freundin im November einen Heiratsantrag gemacht. Das Paar will sich am 19. Mai in Windsor, westlich von London, das Ja-Wort geben. Weihnachten verbrachten die beiden mit den Royals auf dem ostenglischen Landsitz der Queen in Sandringham. Harry bezeichnete das Fest mit Meghan als "fantastisch".