Osterode. Das Göttinger Duo Stille Hunde gastiert mit „Good Bye Lenin“ in einfacher Sprache in der Osteroder Bibliothek.

Still lesend begannen die Stillen Hunde ihren Auftritt.

Göttinger Literaturherbst „Stille Hunde“ spielen in Osteroder Stadtbibliothek

Bananenbündel, DDR-Fahne mit Hammer und Zirkel, Coca-Cola und eine Stacheldrahtabtrennung: Die Bühne war trefflich gerichtet für den Auftritt der Stillen Hunde, die im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes mit der szenischen Lesung in einfacher Sprache „Good Bye, Lenin“ in der Stadtbibliothek in Osterode zu Gast waren. Die Freude bei Claudia Wilkening war groß, das Publikumsinteresse derartig riesig, dass jede Eintrittskarte mehrfach hätte verkauft werden können, berichtete die Bibliotheksleiterin in ihrer Begrüßung.

Doch zunächst ließen es Stefan Dehler und Christoph Huber gemächlich angehen, indem sie sich zur Verwirrung des gespannten Auditoriums – und ihrem Ensemblenamen alle Ehre machend – an ihrem Tisch niederließen und sich still in ihre Lektüre vertieften. Und dann endlich erzählte der 20-jährige Alex die „verrückteste Geschichte seines Lebens“, von einer „abgefahrenen Zeit“ und von „Lügen, die Leben retten sollten“. Die DDR im Herbst 1989, ein Land im Aufruhr: Als Alex bei Protesten vor den Augen seiner Mutter von Polizisten festgenommen wird, erleidet sie, die nach der „Republikflucht“ ihres Ehemannes „mit dem sozialistischen Vaterland verheiratet war“, einen Herzinfarkt und fällt ins Koma, verschläft den Mauerfall und den „Siegeszug des Kapitalismus“.

Riesenvergnügen für das Publikum

Als die geschwächte Frau im Juni 1990 aufwacht und ihr Arzt jegliche Aufregung für tödlich hält, inszenieren Alex, Familie, Nachbarn und Freunde zuhause für sie den erfolgreichen Fortbestand ihres geliebten Landes. „Wir erschufen für meine Mutter eine DDR, die mir viel besser gefiel als die alte“, erklärt Alex, der mit seinem Arbeitskollegen aus alten DDR-Beiträgen Videos für ein vermeintlich aktuelles Fernsehprogramm zusammenschneidet. Zu guter Letzt, als die Mutter wieder mobiler wird und Ungereimtheiten in ihrem Umfeld entdeckt, drehen die Beiden sogar eigene Berichte, um das Weltbild der Herzkranken ins Lot zu bringen.

Für die Besucherinnen und Besucher machten die Stillen Hunde aus diesem Stoff wie gewohnt ein Riesenvergnügen, trieben Absurditäten auf die Spitze und verliehen der Lesung mit ihrem ureigenen Humor, skurrilen Einfällen und Schlagfertigkeit ihren speziellen Charakter. Da floss der Wodka Gorbatschow in Strömen, kam eine Matroschka zum Einsatz oder wurde ein Feuerwerk mit platzenden Luftballons simuliert.

Und auch die Nachbarschaft der Bibliothek und Passanten durften an dem Spaß teilhaben, wenn Dehler etwa bei einer gemimten Demonstration „Freiheit“ aus dem Fenster brüllte.

Zu Gast aus Göttingen

Die Göttinger Schauspieler sind mittlerweile Spezialisten darin, literarische Werke verschiedenster Gattung – oder wie hier das Skript des Films von Wolfgang Becker – in einfacher Sprache in Szene zu setzen und damit auch für Menschen mit Behinderung oder eingeschränkten Deutschkenntnissen zugänglich zu machen. Dabei stellen sie stets unter Beweis, dass der Unterhaltungswert mitnichten leiden muss, und ließen beispielsweise Erklärungen, wo sie für das Verständnis vonnöten schienen, geschickt in die Lesung einfließen.

Das Publikum war am Ende der äußerst amüsanten Vorstellung begeistert und spendete so langanhaltenden Applaus, dass die Stillen Hunde augenzwinkernd anboten, nach einer Pause das Stück noch einmal von vorn zu beginnen. Doch auch den Göttingern hatte ihr Gastspiel in Osterode offensichtlich Freude gemacht. Ganz ernsthaft versicherte Huber: „Es war ein großartiger Abend mit euch.“