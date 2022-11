Harald Welzer stellt medienkritisches Buch in Göttingen vor

Die beiden Pop-Intellektuellen Harald Welzer und Richard David Precht haben ein Buch über Journalismus geschrieben. Einer von den beiden, Harald Welzer, hat dieses Buch gerade beim Göttinger Literaturherbst vorgestellt. Die Lesung im Standesamt des Alten Rathauses war gut besucht, es wurde lauter gelacht als applaudiert, meistens über vergleichsweise billige Witze („Mir wumpe, wenn Lindner schlaflose Nächte hat“). Die Moderation des Journalisten Stephan Lohr hätte bissiger sein können, das Werk ist schließlich auf Widerspruch angelegt. Jedoch: Die Bereitschaft zum Missverständnis schien im Publikum gering ausgeprägt zu sein, es war ein harmonischer Abend. Aber der Reihe nach.

„Die vierte Gewalt“ heißt das Buch von Welzer und Precht, „Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist“, steht im Untertitel. Diese Erklärung bleibt der Text weitgehend schuldig. Das liegt vor allem an der unsauberen Differenzierung der Adressaten: „Dabei versteht sich von selbst, dass, wenn wir von den Leitmedien oder den amtierenden Medien sprechen, nicht alle Beteiligten meinen. Angesprochen bei den von uns aufgezeigten Tendenzen ist nur, wer sich bei realistischer Selbstbetrachtung angesprochen fühlen muss“, heißt es dazu reichlich vage in der Einleitung.

Wer ist gemeint mit dem Buch?

Im Text vermischt sich dann immer wieder unsauber, wer nun eigentlich gemeint ist: Mal Leitartikler, mal die Öffentlich-Rechtlichen und mal nicht, mal klingt es, als sei doch das ganze System überregionaler Presse gemeint. Im vierten Kapitel werden einige prominente Journalisten namentlich adressiert und auf Basis einer medienwissenschaftlichen Untersuchung von 2013 (zu recht) für ihren intransparenten Umgang mit eigenen Mitgliedschaften in sicherheitspolitischen Organisationen kritisiert. Schade, dass solche Praxis an anderer Stelle fehlt.

Es ist ja völlig klar: Medien brauchen Kritik, als System genauso wie ihre Akteure. Wenn dann aber gleich in der Einleitung der Vorwurf einer Mediokratie, einer Herrschaft der Medien, mit einer Arbeit des chinesischen Philosophen Zhao Tingyang belegt werden soll, in der Demokratie als Irrweg bezeichnet wird, da sie nicht der „Volksseele“ entspreche und den wahren „Volkswillen“ nicht zum Ausdruck bringe, lässt das an der Arbeitsweise der Autoren früh zweifeln.

Wir sollten uns mit chinesischen Weltsichten auseinandersetzen

Zweierlei um Missverständnissen vorzubeugen: Erstens sollten wir uns natürlich mit chinesischen Weltsichten auseinandersetzen – ob sie allerdings als Quelle für prodemokratische Schriften herhalten können, muss bezweifelt werden. Zweitens sind Precht und Welzer selbstverständlich Demokraten. Umso merkwürdiger ist diese Quelle – entweder schlampig recherchiert oder billigend in Kauf genommen, unzureichend eingeordnet allemal.

Hauptsächlich aber zeigt die Quellenauswahl, was fehlt: Nämlich Recherche in Redaktionen. Stattdessen begnügt man sich mit starken, aber unbelegten Sprachbildern wie Richard David Precht im Podcast mit Markus Lanz, als die beiden TV-Promis über das Buch und angeblich unausgewogene Berichterstattung sprechen: Druckte man alle Artikel gegen die Lieferung schwerer Waffen für die Ukraine aus, sagt da Precht, käme ein Papierstapel von einem Zentimeter heraus. Druckte man alle Artikel pro solcher Waffenlieferungen aus, würde der Stapel in kein Zimmer passen. Ein eindrückliches Bild, jeder kann es sich vorstellen. Wirklich nachgezählt haben die beiden Autoren aber nicht und so verbleibt diese These im Bereich eines Gefühls.

Schade um manch interessanten Gedanken

Letztlich drängt sich bei der Lektüre hauptsächlich auf – und es ist schade um manch interessanten Gedanken, der sich in „Die vierte Gewalt“ findet – dass die beiden den offenen Brief gegen Waffenlieferungen an die Ukraine verteidigen wollen, den sie gemeinsam mit einigen anderen prominenten Intellektuellen unterzeichnet haben. Dieser Eindruck kommt nicht etwa daher, dass dies ständig thematisiert würde. Vielleicht aber von dem eigenen Kapitel dazu, das auch noch das erste ist und die prägnante Überschrift trägt: „Der Brief“. Positionen gegen die Lieferungen schwerer Waffen tauchten nicht ausreichend in den Leitmedien auf, deshalb dieses Buch, so klingt es.

Dabei hantieren die beiden in ihrem Text immer wieder recht freimütig mit den Theorien des Philosophen Jürgen Habermas, seit jeher ein Verfechter des besseren Arguments. Bedauerlicherweise inklusive der zuversichtlichen Fehleinschätzung, das bessere Argument würde stets gewinnen. Welzer und Precht wissen, dass es nicht immer gewinnt. Das sollte aber nicht dazu führen, das bessere Argument nicht zu erkennen, wenn es einmal da ist. Doch genau das ist, was Welzer und Precht hier passiert: Sie beklagen die fehlende Repräsentation einer (ihrer) Position in den Medien und unterstellen deren Akteuren regelrecht kriegstreiberische Rhetorik.

Dabei sind der Wunsch nach schnellstmöglichem Frieden und einer diplomatischen Lösung in diesem Krieg Allgemeinplätze, die nicht in jedem Kurzkommentar ausbuchstabiert werden können. Es gewinnen hier die besseren Argumente, nämlich: Verhandlungen zu für die Ukraine annehmbaren Bedingungen sind gerade nicht möglich; ein deutscher Alleingang, wenn auch ein besonders friedlicher, würde das Land in Europa und der Welt isolieren, wirtschaftliche Verwerfungen ganz anderen Ausmaßes als durch die Energiekrise wären in der Folge wahrscheinlich; und ob eine solche Bewertung der bisherigen Partnerländer nun rational wäre und exakt zuträfe oder nicht: Deutschland würde sich langfristig auf eine andere Seite stellen. Nach dem Hitler-Stalin-Pakt kann keine deutsche Regierung über osteuropäische Köpfe hinweg Vereinbarungen mit Russland treffen. Das würden neun von Deutschlands zehn wichtigsten Handelspartnern nicht verzeihen.

Valide Medienkritik ist möglich und wichtig

Genau an dieser Stelle ist dann auch valide Medienkritik möglich: dass die wahrscheinlichen Folgen solchen deutschen Isolationismus nicht ausreichend aufgezeigt und erklärt worden sind. Diesen Punkt machen Harald Welzer und Richard David Precht aber gerade nicht. Und so bleibt der Eindruck, als suchten sie bloß nach Akzeptanz für die eigene moralische Position. Das ist aber nicht Aufgabe der Medien, wenngleich ihre Position natürlich valide ist. Im Podcast mit Lanz buchstabiert sie Precht einmal präzise aus: Er habe Angst vor einer atomaren Eskalation.

Stattdessen ist in dem Buch die Rede von einer „konzertierten Übernahme des Regierungs-Narrativs durch sämtliche Leitmedien“. Das Schlimmste an dieser Aussage ist nicht einmal, dass „konzertiert“ Absprachen zwischen den Leitmedien suggeriert, die es nicht gibt. Noch schlimmer ist, dass sich die Autoren anscheinend selbst widersprechen: Die eigentliche These des Textes ist ja, dass die Medien die Politik zu sehr beeinflussen, also eher die Regierung deren Narrativ übernimmt.

Das Buch ist 2022 im S. Fischer Verlag erschienen, 288 Seiten lang und kostet 22 Euro. Foto: S. Fischer Verlag / Verlag

Harald Welzer sagt bei der Veranstaltung in Göttingen: „Der Dissens fängt an bei: Wie kann man das Töten schnellstmöglich beenden?“ Das ist wahrscheinlich falsch, so sehr es universeller Menschenfreundschaft widerspricht. In der Ukraine jedenfalls fragen sie sich eher, wie Putin für immer gestoppt werden kann.

Göttinger Literaturherbst in Osterode

Abgesehen davon: Mit zwei Veranstaltungen in Osterode löst der Literaturherbst auch nach und nach eine Art Versprechen der Kreisfusion von 2016 ein: Der Altkreis Osterode soll von dem vielfältigen Kulturangebot des Oberzentrums Göttingen profitieren. Weil die Anbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr zwischen den beiden Städten aber nach wie vor schlecht ist, so erklärt es die Osteroder Stadträtin Almut Mackensen von den Grünen, muss die Kultur eben herkommen. Mackensen wünscht sich noch mehr: „Der Göttinger Literaturherbst wäre in Zukunft sicherlich ganz hervorragend geeignet, im Blauen Salon der Schachtruppvilla zu veranstalten.“

Die Veranstaltung mit dem Autor Max Goldt im kleinen Saal der Osteroder Stadthalle sei so gut besucht gewesen, dass Stühle nachgestellt werden mussten. Solche kulturellen Großveranstaltungen leisten gewiss einen Beitrag, damit die beiden Altkreise weiter zusammenwachsen.

Zum letzten offizielle Festivalwochenende in diesem Jahr finden noch Veranstaltungen mit prominenten Gästen statt: Zum Beispiel liest die Autorin Tupoka Ogette aus ihrem Buch „Und jetzt du. Rassismuskritisch leben“, die Saaltickets sind bereits ausverkauft. Am Sonntag ist die Schriftstellerin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich in Göttingen zu Gast und der CDU-Politiker Norbert Röttgen in Duderstadt. Am 13. November wird zudem in Einbeck die musikalische Lesung „Moby Dick“ nachgeholt.

Eintrittskarten gibt es im Harz Kurier Service Center, Gipsmühlenweg 2-4, Osterode, unter www.konzertkasse.de, unter der Hotline 0531/16606 oder auf literaturherbst.com. Viele der Veranstaltungen können auch live oder nachträglich auf literaturherbst-on-air.com gestreamt werden. Tickets dafür gibt es für 22 Euro direkt auf der Webseite.