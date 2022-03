Tourist-Info Altenau plant Osterprogramm rund ums Welterbe

Mit einem ersten Halt in Altenau startet die Welterbe-Infobox in die Saison. Auf dem Platz am Kurgastzentrum in der Hüttenstraße 9 wird die mobile Botschafterin ab 4. April auf Monitoren, Abbildungen und in Texten über das Unesco-Welterbe im Harz informieren. „Wir freuen uns sehr, dass wir das Thema Flächenwelterbe Oberharzer Wasserwirtschaft auf diese Weise auch in Altenau etwas präsenter machen können und kurzfristig um eine spannende Erfahrungsbox reicher sind“, finden Bettina Beimel, Geschäftsführerin der Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ mbH, und Katharina Dundler, Teamleiterin der Tourist-Informationen.

Seit September 2019 tourt die Welterbebox mit dem Ziel durch Niedersachsen, Menschen für einen persönlichen Besuch der Denkmale und musealen Einrichtungen im Unesco-Welterbe im Harz zu begeistern. Vor dem Kurgastzentrum kann die Infobox ab 4. April bis Anfang Mai Montag bis Freitag von 7 bis 18.30 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 18.30 Uhr besucht werden. Über die aktuell einzuhaltenden Hygienemaßnahmen informieren entsprechende Aushänge.

Buntes Osterprogramm

In Kooperation mit der Welterbestiftung plant die Tourist-Information zudem ein buntes Osterprogramm rund um das Thema Welterbe in Altenau: Am Donnerstag, 14. April, wird ab 14 Uhr im Kurgastzentrum rund um das Thema Welterbe gebastelt. Alle kleinen Welterbe-Abenteurer können nach dem Besuch der Infobox ihre eigenen Pochjungen und -mädchen ausschneiden und basteln. Mithilfe des Bastelbogens erfahren sie mehr über die Arbeit der Kinder der Bergleute und wie sie in ihren jungen Jahren damals gelebt hätten. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Am Karfreitag, 15. April, trifft Kultur auf Natur bei einer neun Kilometer langen Wanderung zum Polsterberger Hubhaus. Beginnend um 10 Uhr beim Kurgastzentrum Altenau erhalten die Gäste einen Gesamtüberblick vom Welterbe im Harz. Anschließend geht es unter qualifizierter Führung eines Welterbe-Guides direkt in das Welterbe vor Ort: Durch die Oberharzer Wald- und Wiesenlandschaft wird entlang der malerischen Landschaft zum Polsterberger Hubhaus – heute ein Waldgasthaus – gewandert. Bei dieser bedeutsamen Anlage des Oberharzer Wasserregals förderten Wasserräder und Pumpen das Wasser 18 Meter höher in die Speicherteiche Hirschler und Jägersbleeker Teich.

Die reichen Gruben Dorothea und Caroline benötigten viel Wasser, um das begehrte Silbererz aus der Tiefe zu fördern. Auf dieser leichten Rundtour geht es zu den wichtigsten „Verteilerknoten“ im Energiesystem Oberharzer Wasserwirtschaft. Am Pumpenhaus, vorbei an alten Kunstradstuben, am Polstertaler Teich und zahlreichen Gräben erfahren Teilnehmende, wie Wasserräder die Silbergruben im Burgstätter Revier jahrhundertelang mit Energie versorgten. Die Wanderung ist für Familien geeignet. Die Kosten betragen fünf Euro pro Person, für Kinder kostenfrei. Die Wanderung dauert etwa zweieinhalb Stunden.

Der Welterbe-Abschluss des diesjährigen Osterfestes wird durch eine Wanderung am Ostermontag, 18. April, um 14 Uhr eine 12-Kilometer-Wanderung rund um den Sperber­haier Damm und großen Kolk gestaltet. Start ist am Kurgastzentrum Altenau. Unter qualifizierter Führung eines Welterbeguides geht es zum 16 Meter hohen und 950 Metern langen von 1732 bis 1734 errichteten Sperberhaier Damm. Dieser ist eines der monumentalsten Bauwerke der Oberharzer Wasserwirtschaft. Auf der Tour wird von den Gründen zum aufwendigen Bau dieses Aquädukts, den Aufgaben des großen Kolks und dem dortigen Zusammenfluss von Dammgraben und Morgenbrodtsthaler Graben berichtet. Die Wanderung ist für Familien geeignet. Die Kosten betragen fünf Euro pro Person, Kinder nehmen kostenfrei teil.

Eine Anmeldung für die Aktionen ist nicht notwendig. Weitere Osteraktionen wie ein Figurentheater und die Osterfeuer in den Oberharzer Orten runden das Osterprogramm ab. Weitere Informationen unter www.oberharz.de/sommer/veranstaltungen-im-harz/ostern.