„Stille Hunde“: Benefizlesung für die Ukraine

Am Donnerstag, 24. März stellen Stefan Dehler und Christoph Huber ab 20 Uhr Nikolai Gogols 1836 entstandene Novelle „Die Nase“ in einer Lesung im Alten Rathaus Göttingen vor.

Der in der heutigen Ukraine geborene Gogol hat mit dem „Porträt“ des plötzlich nasenlosen Kowaljow den Typus des unfähigen Provinzgecken mit hochfliegenden Ambitionen auf die Schippe genommen und ein Meisterwerk der fantastischen wie der satirischen Literatur geschaffen, in dem sich Typenkomik, schwarzromantische Schauereffekte und beißender Spott auf Staat und bürgerliche Gesellschaft des zaristischen Russlands zu einem großen Ganzen fügen.

Einnahmen werden für die Ukraine gespendet

Die Einnahmen der Veranstaltung gehen als Spende an die Nothilfe Ukraine des Aktion Deutschland Hilft e.V. Die Veranstaltung wird unterstützt vom Apex Kultur e.V. und von der Stadt Göttingen. Karten sind zum Preis von 20 und zehn Euro bei allen Vorverkaufstellen (zuzüglich Vorverkaufsgebühr) erhältlich. Einen gebührenfreien Vorverkauf bieten in der Göttinger Innenstadt das Fachgeschäft Der Drachenladen und der Apex Kultur e.V., Burgstraße 42, an. Online-Buchung ist unter www.reservix.de möglich.

Auf ihrer Webseite schreiben die „Stillen Hunde“: „Der Überfall der Streitkräfte der russischen Föderation auf die Ukraine hat Krieg als Mittel zur Durchsetzung hegemonialer Ansprüche in unsere unmittelbare Nachbarschaft gebracht. Hunderte von Toten, Tausende von Verletzten, Hunderttausende von Flüchtenden, die mutwillige Zerstörung von Städten und Dörfern, Verkehrswegen und Wirtschaftsbetrieben, Bildungseinrichtungen und Kulturstätten sind die unübersehbaren Folgen des erklärten Ziels der russischen Regierung, eine Nation und ihre kulturelle Identität zu vernichten. Die wachsende Not der ukrainischen Zivilbevölkerung fordert unser Mitgefühl. Die Opfer der zynisch-kalkulierten Aggression benötigen Beistand und Hilfe. Viele von uns mögen sich überfordert fühlen, gelähmt und entmutigt angesichts militärischer Bedrohung und eskalierender Gewalt, angesichts katastrophaler Aussichten auch für unsere Sicherheit und unseren Wohlstand, angesichts der schockierenden Bilder aus den Kampfzonen. Die Fakten empören uns. Deshalb wollen wir handeln, etwas tun, so wenig es auch sein kann. Mit der Benefizlesung im Alten Rathaus möchten wir einen Beitrag leisten zur Unterstützung der Notleidenden, und wir hoffen, dass durch die Eintrittseinnahmen eine angemessene Spende an das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen für die Nothilfe Ukraine zustande kommt.“

Die freie Theaterformation „Stille Hunde“ wurde Anfang September 2008 von Stefan Dehler und Christoph Huber gegründet. Das Team hat innerhalb weniger Jahre eine große Bandbreite an Aktivitäten entwickelt. In den letzten drei Jahren ist „Stille Hunde“ außerdem verstärkt mit seiner Arbeit mit interkulturellen Bürgertheaterinitiativen an die Öffentlichkeit getreten.