Fenster des DT in blau-gelb..

Krieg und Kultur DT Göttingen: Lange Nacht zum Konflikt in der Ukraine

Am Freitag, 18. März, öffnet das Deutsche Theater Göttingen das gesamte Haus für eine lange Nacht zum Ukraine-Konflikt. Mit „Dieser Krieg wird uns verändern“ eröffnet das Deutsche Theater Göttingen für eine lange Nacht einen Denkraum, in dem Texte ukrainischer und russischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller und Intellektueller zu Wort kommen und an dem sich Journalistinnen und Journalisten des Göttinger Tageblatts und Mitglieder des Göttinger Symphonieorchesters beteiligen.

Die lange Nacht findet von 21.30 bis 1.30 Uhr statt. Auf allen Bühnen werden Lesungen, Musik und Berichterstattung zum Ukraine-Konflikt präsentiert. Der Eintritt ist frei.

Solidarität, Freiheit und Demokratie

Mit dem Krieg in der Ukraine hat Putin Europa erschüttert. Während er im eigenen Land die letzten unabhängigen Medien abschaltet, die internationale Presse vertreibt und jede freie Meinungsäußerung in der eigenen Bevölkerung durch seine Polizei brutal niederknüppeln lässt, verteidigen in der Ukraine die Menschen verzweifelt die Freiheit, die sie sich 2014 auf dem Maidan erkämpft haben.

Europa lernt schmerzhaft, dass von Werten wie Solidarität, Freiheit und Demokratie, die in den eigenen Ländern scheinbar selbstverständlich sind, aber gerade massiv von rechts angegriffen werden, noch immer eine enorme Strahlkraft ausgeht.