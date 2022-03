„Plötzlich war alles anders“: Wie Kinder mit Corona umgehen

Im Rahmen der Reihe Domino-Theater präsentiert die Theaterwerkstatt Göttingen das Stück „Plötzlich war alles anders“. Die Premiere ist eine Uraufführung und findet am 23. April um 18 Uhr in der Göttinger Musa statt.

Das Theaterstück ist mobil und kann von Schulen und Kultureinrichtungen dank der Förderung „Niedersachsen dreht auf“ des niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur für eine minimale Kostenbeteiligung gebucht werden. Das Stück ist von Thea Brende und ist geeignet für Kinder und Erwachsene ab zehn Jahren.

Zum Stück

Kim und Madita leiten gemeinsam ein Kinderzentrum, in dem viele Kinder aus dem Viertel den Nachmittag verbringen. Um einen Preis zu erhalten, sollen sie von ihrer Arbeit während der Pandemie berichten. Aber wie war das nochmal, als das Zentrum plötzlich zu war? Sie versetzen sich zurück in diese Zeit der ständigen Neuregelungen des Alltags, erzählen und spielen von ihren mal komischen und oft sehr beklemmenden Erlebnissen mit den Kindern. Und sie erinnern sich daran, dass manche von ihnen in großer Not waren.

„Plötzlich war alles anders“ ist ein Recherche-basiertes frei erfundenes Theaterstück über die Lebensumstände und Probleme im Leben von Kindern und Jugendlichen während der Corona-Pandemie. „Wir danken dem Kinderprojekt ,Die Arche‘ in Grone in Göttingen für die Unterstützung bei der Recherche“, so die Veranstalter.

Weitere Vorstellungen

Eine weitere Vorstellung findet am 24. April um 16 Uhr statt, Schulvorstellungen könnten optional am 25. und 26. April jeweils um 10 Uhr stattfinden. Kartenvorbestellungen sind beim Domino e.V. per Mail an tdm@domino-theater.de oder telefonisch unter 0551-59544 möglich. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen zum Schutz vor Covid-19 ist die Zahl der Zuschauerplätze begrenzt. Karten sollten in jedem Fall vorbestellt werden. Der Kartenvorverkauf findet im Drachenladen in der Kurze Geismarstraße 34 in Göttingen statt.

Der Domino e.V. bringt seit über 25 Jahren für das junge und jüngste Publikum die Kultur der Freien Theater in unsere Region: Mobile Inszenierungen, die mit ihren innovativen Inhalten und ästhetischen Formaten ihren Zuschauern einzigartige Theatererlebnisse schaffen. Zehn Theater und Einzelmitglieder bringen jährlich bis zu acht neue Kinder- und Jugendstücke auf die Bühne, geben Workshops und führen Theaterprojekte an Schulen und Kitas durch.