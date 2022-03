Göttingen. „Haltung zeigen“: Werke von Sara Sun Hee Martischius sind an vielen Orten in der Göttinger Innenstadt zu sehen.

Das Fotoprojekt von Sara Sun Hee Martischius "Mein Leben – Dein Rassismus" ist vom 14. bis 27. März in Göttingen zusehen.

Kunst Wochen gegen Rassismus: Straßengalerie in Göttingen

Das Büro für Integration der Stadt Göttingen organisiert in diesem Jahr im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus (IWGR) von Montag, 14. März, bis Sonntag, 27. März, eine Ausstellung. Unter dem Motto „Haltung zeigen“ werden Werke der Fotokünstlerin und Journalistin Sara Sun Hee Martischius an vielen Orten in der Göttinger Innenstadt als Straßengalerie präsentiert.

Rassistische Vorfälle und Beleidigungen sind für viele Menschen alltägliche Realität. Neben körperlichen Übergriffen und verbalen Beleidigungen gibt es auch vermeintlich gut gemeinte Bemerkungen oder Nachfragen, die von Empfängern oft als Aggression und Ausgrenzungsversuche wahrgenommen werden. Diese sogenannten Mikroaggressionen greift Martischius auf. In ihrem Foto-Projekt „Mein Leben – Dein Rassismus“ zeigt sie auf Fotos, gepaart mit prägnanten Sätzen, Situationen, mit denen sie regelmäßig konfrontiert wird.

Breite Unterstützung der Aktion

Viele Geschäfte und Einrichtungen haben sich bereiterklärt, die Straßengalerie zu unterstützen und einen Teil der Schaufenster für ein Bild zur Verfügung zu stellen. Oberbürgermeisterin Petra Broistedt freut sich über diese Unterstützung. Sie betont: „Rassismus ist leider immer noch alltäglich. Deshalb ist es wichtig, rassistisches Verhalten zu benennen, zu thematisieren und sich sichtbar dagegen zu positionieren.“ Die 20 Bilder der Ausstellung werden an 20 Orten präsentiert: Apex, Apotheke am Theater, Calvör, Contigo, Deluca, Deutsches Theater, Die Spieleburg, Drachenladen, Evangelische Bildungsstätte, Göttinger Tageblatt, Irre_Parabel, Löwenstein, Stadt Göttingen (Neues Rathaus und Sitz des Referats für Nachhaltige Stadtentwicklung), Oxfam, Plea e.V., Staender, Vinyl Reservat, Weltladen und Wiederholt.

Durch die Verteilung an unterschiedliche Orte wird die Botschaft direkt in den Alltag der Betrachter gebracht. Die Ausstellung ermöglicht es den Betrachtern, sich mit eigenen internalisierten Rassismen auseinanderzusetzen. Damit auch alle Bilder besichtigt werden können, hat das Büro für Integration eigens dazu Stadtkarten mit den Ausstellungsstandorten entworfen. Diese liegen im Foyer des Neuen Rathauses zu den üblichen Öffnungszeiten aus. Hier startet auch die Ausstellung mit zwei Bildern und Informationsmaterialien zu den IWGR.

Teilnahme kostenlos: Dialogvortrag mit der Künstlerin

Am Mittwoch, 23. März, findet von 16.30 bis 18.30 Uhr in Kooperation mit dem Integrationsrat ein kostenloser digitaler Dialogvortrag mit der Künstlerin statt. Dabei besteht die Möglichkeit, sich über die Eindrücke auszutauschen, die Motivation der Künstlerin zu erfragen und Möglichkeiten zu erfahren, wie verbale Verletzungen vermieden werden können. Ein vorheriger Besuch der Straßengalerie ist ratsam, aber nicht Voraussetzung.

Koordiniert und geplant durch die „Stiftung gegen Rassismus“ finden jährlich bundesweit die „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ aufgrund des „Internationalen Tages gegen Rassismus“ im März statt. Anlässlich des „Massakers von Sharpeville“, bei dem am 21. März 1960 eine Demonstration gegen das Apartheid-Regime Südafrikas mit 69 Toten und mehr als 180 Verletzen endete, werden in den Wochen um den 21. März Veranstaltungen und Projekte organisiert, die sich gegen Diskriminierung und Rassismus wenden und zu Freiheit, Demokratie und Menschenrechten bekennen. Diesem Appell schließt die Stadt Göttingen sich an wirbt für Vielfalt und Zusammenhalt.

Anmeldung zum digitalen Vortrag ist unter c.dume@goettingen.de oder 0551-400 3977 möglich.