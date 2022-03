„Ohne Rolf“ sind am 12. März zu Gast im Kulturkraftwerk Goslar

Blättern ist das neue Sprechen. Zumindest bei „Ohne Rolf“, dem Schweizer Comedy-Duo, das es schafft, sein Publikum ganz ohne gesprochene Worte in den Bann zu ziehen. Sie arbeiten mit unzähligen Plakaten, blättern sich durch das Programm und kreieren so geistreiche, leise, fantasievolle und gelegentlich sogar musikalische Momente. Am Samstag, 12. März, sind die „Blattländer“ um 20 Uhr zu Gast im Kulturkraftwerk Harz Energie in Goslar. Nachdem sie 2016 schon einmal vor Goslarer Publikum spielten, sind sie nun nach mehrfachen Terminverschiebungen endlich im Kulturkraftwerk zu sehen.

1999 haben Jonas Anderhub und Christof Wolfisberg ihre Idee der stillen, aber plakativen Kunst erstmals umgesetzt. Was mit der Moderation der Stanser Musiktage und einem Kurzauftritt in einer schweizerischen Comedyshow begann, entwickelte sich ab 2004 als „Ohne Rolf“ zu einem bühnenreifen Programm. Ausgezeichnet wurde das Duo unter anderem mit dem Schweizer Innovationspreis „Surprix“, dem Deutschen Kleinkunstpreis, mit dem Deutschen Kabarettpreis und dem Schweizer Kabarett-Preis „Ehrencornichon“.

Mit dem Stück begeistern sie bereits seit zehn Jahren ihr Publikum

Mit ihrem Stück „Unferti“ begeistern sie bereits seit zehn Jahren ihr Publikum. Das Duo ist druckreif für ruhigen Urlaub, doch dort wendet sich das Blatt und das führt dazu, dass sie ihr plakatives Dasein infrage stellen. Gäste des Kulturkraftwerks dürfen sich auf einen virtuosen Print-Pong mit überraschenden Momenten und vielen Lachern freuen, der in Witz, Charme und Emotionen keinem klassischen Comedian nachsteht.

Die Karten sind im Vorverkauf erhältlich unter www.kulturkraftwerk-harzenergie.de, bei der Tourist-Information Goslar unter 05321/78060, den Geschäftsstellen der Goslarschen Zeitung und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für die Teilnahme gelten die 3G-Regel und das Tragen einer medizinischen Maske, die am Platz abgenommen werden kann. Details zum Programm unter www.kulturkraftwerk-harzenergie.de.