Göttingen. Das Deutsche Theater in Göttingen gibt einen Ausblick auf Frühjahr und Sommer 2022. Los geht es mit „Das Refugium“.

Theater So startet das DT Göttingen in die zweite Hälfte der Spielzeit

Erich Sidler und sein Team haben am 18. Februar die Pläne für die zweite Hälfte der Spielzeit 2021/22 am Deutschen Theater Göttingen präsentiert.

Den Auftakt ins Frühjahr gibt ein Reigen, der drei ganz unterschiedliche Projekte umfasst, ein großes Spektakel verschiedener Formen und Orte: Gleich zu Beginn im Frühjahr am 16. April wird „Das Refugium“ – eine interkollektive Erfahrung der Harmonie im ehemaligen evangelischen Studienhaus auf der dem Theater gegenüberliegenden Seite des Walls – eröffnet.

Mittels diverser Achtsamkeitsübungen nimmt das Publikum an einer kollektiven Selbstfindung teil und sorgt sich nach dieser anstrengenden Zeit endlich mal um sich selbst. Das Projekt leitet Hausregisseurin Antje Thoms.

Weiter geht es am 20. März in der GVZ Halle. Dort entsteht unter der Leitung des Künstlerkollektivs Prinzip Gonzo „Das letzte Haus“ – Ein utopisches Parlament. Hier vertreten die Zuschauerinnen und Zuschauer die Interessen einer ihnen zugewiesenen Spezies – denn alle Teile der Natur haben ein Stimmrecht, nicht nur der Mensch.

Uraufführungen und Klassiker

Und ab 24. Juni erleben die Besucherinnen und Besucher in „Pardauz! Schnupdiwup! Klirrbatsch! Rabum!“ eine Bilderfolge frei nach Wilhelm Busch und werden in die verschiedensten Winkel des Deutschen Theaters Göttingen geführt, bevor sie schließlich dem Kongress der Busch-Figuren beiwohnen. Die Autorinnen Rebekka Kricheldorf und Hannah Zufall schrieben das Auftragswerk, die Regisseurin Annette Pullen setzt es in Szene.

Dazwischen gesellen sich Uraufführungen und Klassiker. Bereits am 11. März hat das Stück „Nichts. Was im Leben wichtig ist“ im dt.1 Premiere. Inszeniert wird es von Ruth Messing, die bereits öfter am Deutschen Theater Göttingen Regie führte.

Kein Aprilscherz ist Philipp Löhles Uraufführung „Der Hund muss raus“ im dt.2 am 1. April. Der Autor und Regisseur Philipp Löhle erforscht mit dieser Arbeit die Mechanismen von Drogen und Süchten.

Am 29. April heißt es dann „Szenen einer Ehe“. Hausregisseur Moritz Beichl widmet sich Ingmar Bergmans Höllendrama einer Beziehung.

Theaterfestival im Sommer

Coronabedingt wurde Michel Marc Bouchards Stück „Tom auf dem Lande“ bereits um ein ganzes Jahr verschoben, gegen Ende der Spielzeit am 4. Juni wird es im dt.2 zur Premiere kommen.

Ebenfalls im Sommer präsentiert das Deutsche Theater „DT–Am Puls“, das alljährlich stattfindende Theaterfestival für, von und mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen – in dieser Spielzeit unter dem Titel „Gezeiten“. Die Teilnehmenden (sechs bis 86 Jahre) aus den verschiedenen Clubs zeigen dann in unterschiedlichen Formaten ihre Arbeiten.