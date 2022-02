Kleinkunst-Frühling im Kulturkraftwerk Goslar

Im März geht es rund im Kulturkraftwerk Harz Energie. Gleich vier Mal heißt es „Bühne frei“ für Stars der Kleinkunstszene. Endlich können die sehnlichst erwarteten und mehrfach verschobenen Auftritte von Ilja Richter, Sarah Hakenberg und „Ohne Rolf“ durchgeführt werden. Zugleich bietet damit das Team des Kulturkraftwerks, was es so besonders macht: Eine bunte Veranstaltungsvielfalt aus allen Genres der Kleinkunst.

Auftakt bildet am 5. März um 20 Uhr Ilja Richter, der anhand seiner „Lieblingslieder“ einen ironisch-melancholischen Blick auf sein Leben bietet, ganz persönliche Geschichten über Begegnungen mit Menschen erzählt und markante Eckpunkte seines Lebens musikalisch untermalt.

Ilja Richter. Foto: Hannes Caspar

Krimischauspiel „Ein gemeiner Trick“

Krimifans haben sich bereits Karten für das Krimischauspiel „Ein gemeiner Trick“ am 6. März um 18 Uhr gesichert. Aufgrund der derzeit reduzierten Platzkapazität wird eine Warteliste für diesen Abend geführt. Unter Regie von Marion Kracht dürfen sich die Gäste auf ein Schauspiel um Intrigen, Leidenschaft und einem turbulenten Kampf um Leben und Tod freuen.

Mit fröhlichem Charme, intelligenten Bosheiten und einer unwiderstehlichen Dreistigkeit wird die Kabarettistin und Liedermacherin Sarah Hakenberg am 11. März um 20 Uhr auf der Bühne stehen. Mit raffiniertem Humor hat sie in ihrem neuen Programm „Wieder da!“ ihre Gedanken zu den Unsinnigkeiten und Verrücktheiten des Alltags verarbeitet.

Sky du Mont im April in Goslar

Ganz ohne Worte, doch garantiert nicht ohne Lacher kommt „Ohne Rolf“ am 12. März um 20 Uhr daher. Das Schweizer Comedy-Duo arbeitet mit unzähligen Plakaten, blättert sich durch das Programm und kreiert so geistreiche, leise, fantasievolle und gelegentlich sogar musikalische Momente. Im April werden Schauspieler und Bestsellerautor Sky du Mont sowie das komödiantische Multitalent Daniel Helfrich in Goslar erwartet.

Tickets sind unter www.kulturkraftwerk-harzenergie.de, bei der Tourist-Information Goslar unter 05321 78060 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Für eine Teilnahme gilt aktuell die 2G-Regel. Kinder bis 17 Jahre sind von der Regel ausgenommen. Durch die Abstandsregelung gibt es nur ein eingeschränktes Kartenkontingent. Der weitere Ablauf wird den jeweils geltenden Corona-Regeln angepasst und auf www.kulturkraftwerk-harzenergie.de und bei Facebook kommuniziert.