Mit Vielfalt gegen den Fachkräftemangel

Das Institut für Diversitätsforschung der Universität Göttingen und der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen (VNB) bieten ab Ende April 2022 erstmals gemeinsam ein Weiterbildungsprogramm an.

Die Fortbildung „Vielfalt aktiv gestalten – als Führungskraft in Unternehmen und Organisationen“ richtet sich an Fach- und Führungskräfte kleiner und mittlerer Unternehmen und Organisationen sowie öffentlicher Einrichtungen. Die Veranstaltung ist aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation als Online-Weiterbildung im sogenannten „Blended Learning“ geplant. Das bedeutet: Videokonferenzmodule, in denen Teilnehmende und Trainerinnen und Trainer miteinander arbeiten, wechseln sich mit E-Learning-Einheiten ab, die Teilnehmende zeitlich unabhängig voneinander bearbeiten können. Interessierte können ein IHK-Zertifikat erwerben.

Diversity Management als neue Grundkompetenz

Diversity Management wird für die Gestaltung der Zukunftsfähigkeit von Betrieben zunehmend zu einer erforderlichen Grundkompetenz. Viele größere Unternehmen haben dies längst erkannt. Aber auch für kleinere und mittlere Unternehmen und Organisationen sind Managementstrategien für die aktive Gestaltung der Vielfalt ihrer Beschäftigten wichtig, so heißt es in der Ankündigung zum Kurs. Dies zeige sich auch in der aktuellen Krise, in der unterschiedliche Lebenssituationen der Beschäftigten besonders deutlich zutage treten.

In Niedersachsen ist die Region Südniedersachsen am stärksten vom Fachkräftemangel betroffen, und hier wiederum vor allem kleine und mittlere Unternehmen. Dieser Trend spiegelt sich im gesamten Bundesgebiet wider. Kleine und mittlere Unternehmen benötigten oft andere Diversity-Strategien als große. Dafür gibt es aber nicht so viele Weiterbildungs- und Vernetzungsangebote. „Diese Lücke wollen wir mit unserer Fortbildung schließen und damit positiv in die Region und darüber hinaus wirken“, so Prof. Dr. Andrea Bührmann vom Institut für Diversitätsforschung.

Besondere Chancen liegen in der Verbindung der wissenschaftlichen Expertise des Instituts mit der Expertise des VNB als erfahrener Träger der Erwachsenenbildung. „Wir schaffen für Fach- und Führungskräfte kleiner und mittlerer Unternehmen und Organisationen ein Angebot, sich praxisnah und fundiert zu Diversity Management weiterzubilden und zu vernetzen“, ergänzt Dr. Volker Weiß, Geschäftsstellenleiter des VNB Göttingen.

Alle Informationen zur Weiterbildung sind unter www.vnb.de/vielfalt-aktiv-gestalten/ zu finden.