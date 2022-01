Was ist los im Harz

Was ist los im Harz Harzer Kultur-Winter 2022 lockt mit über 100 Events

Mit oder ohne Schnee – der Harzer Kultur-Winter bietet pünktlich zu den Zeugnis- und Winterferien wieder jede Menge Abwechslung für Groß und Klein, versprechen die Veranstalter.

Nach dem Corona-bedingten Ausfall 2021 beteiligen sich nunmehr 18 Veranstalter aus 17 Harzer Orten mit mehr als 35 verschiedenen Veranstaltungen an über 100 Terminen an der beliebten Programmreihe.

Winterwanderungen im Harz

Dabei warten die Organisatoren auch in diesem Jahr mit einer breiten Palette an spannenden Führungen und außergewöhnlichen Veranstaltungen auf.

Den Sternenhimmel im Harzplanetarium Wernigerode betrachten, pure Dampfnostalgie im Traditionszug Richtung Brocken erfahren, auf klassischen Winterwanderungen in Clausthal-Zellerfeld, Bad Harzburg, Bad Lauterberg und Quedlinburg den Harz erleben oder der Kammerzofe von Habenichts im Schloss Stolberg begegnen – die Vielfalt des Harzer Kultur-Winters ist groß.

Kerzenschein-Führung in Walkenried

Eine exklusive Führung im Schein Hunderter Kerzen durch den gotischen Kreuzgang gewährt Besucherinnen und Besuchern im Zisterzienser-Museum Kloster Walkenried einen Einblick in die Räumlichkeiten und das einstige Leben der Mönche.

Der Kreuzgang im Kloster Walkenried im Kerzenschein. Foto: Thorsten Berthold / HK-Archiv

In die Harzer Unterwelt kann man in der Iberger Tropfsteinhöhle bei Bad Grund im Rahmen einer Laternenreise eintauchen. Mit Fledermaus- und Taschenlampenführungen geht’s in die Höhle Heimkehle bei Uftrungen im Südharz. „Licht ins finstere Mittelalter“ bringt eine Entdeckungstour mit Taschenlampe durch das Burg- und Schlossmuseum Allstedt.

Kleine Harz-Fans können u.a. das Schlossgespenst auf dem Schloss Wernigerode besuchen und auf dem Falkenstein ins mittelalterliche Burgleben eintauchen.

Traditionelle Murmelproduktion

In der Glasmanufaktur Harzkristall, einer der letzten aktiven Glashütten Deutschlands, können Interessierte Glasmurmeln nach individuellen Wünschen produzieren lassen und den Glasbläsern dabei über die Schulter blicken.

In Osterwieck komplettiert ein rustikales Abendessen den Rundgang im Laternenschein und im Halberstädter Dom können Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern zu einer Entdeckungstour mit allerlei wilden Tieren aufbrechen.

Änderungen möglich

Der Harzer Kultur-Winter findet vom 28. Januar bis 20. Februar 2022 statt. Eine detaillierte Broschüre mit Informationen zu allen Terminen ist kostenfrei beim Harzer Tourismusverband unter Telefon 05321 34040 und info@harzinfo.de oder in den Tourist-Informationen im Harz erhältlich. Zudem sind alle Veranstaltungen auch online unter www.harzinfo.de/kultur-winter zu finden.

Kurzfristige Änderungen und Absagen sind möglich, so die Veranstalter. Zudem gelten die aktuell gültigen Corona-Hygieneregeln.