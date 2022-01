2023 gibt’s die Landesgartenschau im Doppelpack

2022 musste die Landesgartenschau in Bad Gandersheim verschoben werden, jetzt soll sie nachgeholt werden. Zeitgleich findet planmäßig auch eine Landesgartenschau in Höxter statt.

In Höxter und Bad Gandersheim werden 2023 zwei Gartenschauen zeitgleich stattfinden – 60 Kilometer oder eine Stunde Fahrzeit liegen zwischen den parallelen Großevents. Während die nordrhein-westfälische Landesgartenschau in Höxter ohnehin für das Jahr 2023 geplant war, musste die niedersächsische Landesgartenschau in Bad Gandersheim aufgrund der ungewissen Lage während der Corona-Pandemie um ein Jahr von 2022 auf 2023 verschoben werden.

Das Team der LGS Höxter mit den Geschäftsführern Claudia Koch und Jan Sommer sowie Madita Alberding (Marketing) mit LAGA-Geschäftsführer Thomas Hellingrath. Foto: Manuela Puls / LGS Höxter

Vor kurzem nun sind die Verantwortlichen in Gespräche eingestiegen. In Höxter trafen sich die Geschäftsführer auf nordrhein-westfälischer und niedersächsischer Seite zu einem ersten Austausch. „Das war ein sehr konstruktiver und vertrauensvoller Auftakt. Wir werden im Gespräch bleiben“, sagte Claudia Koch, Geschäftsführerin der Höxteraner Landesgartenschau.

Anknüpfungspunkte gefunden

Man habe mögliche Synergie-Effekte andiskutiert, Anknüpfungspunkte gefunden und erste Ideen für eine Zusammenarbeit entwickelt. „Wir werden alles daran setzen, dass die Region zwischen Höxter und Bad Gandersheim davon profitiert, dass man hier im Jahr 2023 gleich zwei Gartenschauen besuchen kann“, betonte im Anschluss auch Thomas Hellingrath, Geschäftsführer der Landesgartenschau Bad Gandersheim.

Jan Sommer, ebenfalls Geschäftsführer bei der Landesgartenschau in Höxter, kann sich beispielsweise vorstellen, dass man Vergünstigungen vereinbart, wenn Besucher beide Schauen besuchen wollen. „Gartenschau-Fans kommen 2023 hier bei uns in der Region jedenfalls voll auf ihre Kosten“, freut sich Sommer bereits auf die Events im kommenden Jahr.

Durch das Treffen in Höxter sei ein Prozess begonnen worden, der fortgeführt werden soll. „Wir streben eine Zusammenarbeit auf allen Ebenen an“, sind sich die Gartenschau-Geschäftsführer einig.

Die Landesgartenschau in Bad Gandersheim wird 2023 vom 14. April bis 15. Oktober geöffnet sein. Die genauen Daten in Höxter stehen noch nicht fest.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Landesgartenschau Bad Gandersheim unter https://laga-bad-gandersheim.de/ und der Homepage der Landesgartenschau Höxter unter https://www.landesgartenschau-hoexter.de/