Theater der Nacht: Neue Spielzeit heißt „Verflixte Zeiten“

Am 21. Januar startet das Theater der Nacht Northeim in die neue Spielzeit. „Verflixte Zeiten“ ist das Motto, das die Saison bis Mitte Juni begleiten wird. Geziert wird der Spielplan zur ersten Spielzeit des neuen Jahres 2022 vom Teufel – mit einem Bild aus dem Stück „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ –, denn der liegt bekanntlich nicht erst seit den zurückliegenden 22 Monaten im Detail.

Im Detail von sich rasch wandelnden Verordnungen, etwa. Eine Herausforderung für einen gedruckten Spielplan. Das Theater empfiehlt deshalb insbesondere zur ersten Spielzeit 2022 den Blick auf seine Homepage und die Social-Media-Kanäle des Theater der Nacht. Dort wird tagesaktuell über Bestimmungen, Nachweise, die erbracht werden müssen und Änderungen im Programmablauf informiert. Tickets können ab sofort im Theater oder bei Reservix erworben werden. Das Theater ist per E-Mail an service@theater-der-nacht.net und per Telefon unter 0555/11414 erreichbar.

„Verflixte Zeiten“ wird mit den „Gundermann Kulturtagen – Innerdeutsche Begegnungen 2022“ eröffnet. Zu Gast ist dafür am Freitag, 21. Januar, das Puppentheater Magdeburg mit „Froh ist der Schlag unserer Herzen“, gerahmt von Liedern des Liedermachers Gerhard Gundermann, gespielt von den Steinlandpiraten aus Berlin.

Im Rahmen der 36. Göttinger Figurentheatertage zeigt das Theater der Nacht am 13. Februar „Kasperblues“, ein Gastspiel des Puppentheaters Gugelhupf aus Gernsbach sowie am 18. Februar „Fifty Shades of Gretel“ des Theater Blaues Haus aus Krefeld und „Cherry-Picking Shakespeare“ am 19. Februar, gespielt vom Kobalt-Figurentheater Lübeck.

Mit einer Märchennacht möchte das Theater am 25. Februar aus den aktuell wenig beschaulichen Realitäten mit Märchen und Harfen-Musik entführen. Am 20. März soll dann anlässlich des Internationalen Tages des Puppenspiels der Frühling begrüßt und mit seltsamen Fabelwesen durch die Northeimer Innenstadt gezogen werden. Wer selbst ein seltsames Fabelwesen ist oder eines zuhause hat und mitziehen möchte, melde sich beim Theater der Nacht.

Zu Walpurgis am 30. April versucht das Theater der Lage mithilfe von Hexenwerk Herr oder Hexe zu werden: Es zeigt „Die Zwickmühle“ mit Leckerein aus der Hexenküche und Live-Musik der „Schrägen Vögel“.

Wer keine Hexen mag, aber schräge Vögel, dem sei „Die Nacht der Schrägen Vögel“ am 29. Mai ans Herz gelegt. Hier wird mit allem außer Vogelfutter verköstigt und das Stück „Der Vogelkopp“ gezeigt. Am 19. Juni soll „beseelt ins Spielzeitende“ gebruncht werden, „mit einer Überraschungsvorstellung, Musik und reichlich Leckerein“, heißt es vom Theater.

Auch im Saloncafé wird wieder ein breites Angebot aus Lesungen, Musik, Kursen und theatralisch wertvollen Führungen zusammengestellt. Dort können regionale Autoren und ihre Werke kennengelernt werden. Es werden Figuren und Masken aller Art gebaut und Gäste können bei einer Tasse Kaffee und Kuchen schönen Klängen lauschen. Das zweite Mal fest dabei ist die Schreibwerkstatt, bei der unter Anleitung Schreibübungen gemeinsam ausprobiert werden. „Wir haben uns viel vorgenommen und sind alles, aber ganz bestimmt nicht bereit, aufzugeben“, schließt das Theater der Nacht seine Programmvorstellung.