Mentalmagier Christoph Kuch ist zu Gast in Goslar

Goslar. Der Mentalmagier Christoph Kuch tritt am 14. Januar im Kulturkraftwerk in Goslar auf. Wegen Corona gilt die 2G-Plus-Regel.

„Ich weiß, dass ich nichts weiß“ – dieses Zitat von Sokrates kommt dem Programm des Mentalmagiers Christoph Kuch vielleicht sogar näher. Am 14. Januar um 20 Uhr werde er sein Publikum im Kulturkraftwerk Harz Energie in Goslar verblüffen, kündigt der Veranstalter an. In seiner Show zeigt er das Übernatürliche, liest Gedanken und zeigt die Grenzen der eigenen Wahrnehmung auf. Freiwillige werden gern eingebunden, um die Wahrhaftigkeit seiner Aussagen zu beweisen.

Selbst Zauberlegende Uri Geller zeigte sich gleichermaßen verblüfft und begeistert von Kuch, der als einer der besten Mentalmagier der Welt bezeichnet wird. An diesem Abend lädt der Förderkreis Goslarer Kleinkunsttage e.V. zu einer unvergesslichen Reise in das Übernatürliche und in die geheimnisvolle Welt der menschlichen Psyche ein. Tickets sind für 25, ermäßigt 20 Euro unter www.kulturkraftwerk-harzenergie.de, bei der Tourist-Information Goslar unter 05321 78060 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Mentalmagier Christoph Kuch. Foto: LA TONA FOTOGRAFIE / Veranstalter

Aufgrund der aktuell in Niedersachsen geltenden Warnstufe 3 findet die 2G-Plus-Regelung Anwendung. Zudem ist aufgrund der Abstandsregelung nur ein eingeschränktes Kartenkontingent verfügbar. Der weitere Ablauf wird den jeweils geltenden Corona-Regeln angepasst und kurzfristig auf www.kulturkraftwerk-harzenergie.de und bei Facebook kommuniziert.

Am letzten Januar-Wochenende erwartet Kulturkraftwerk-Besucher kubanische Lebensfreude mit der Band „GEMA 4“ am 29. Januar und ein zauberhaftes Puppentheater mit dem „Theater der Nacht“ am 30. Januar.