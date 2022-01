Die aktuelle Sonderschau „Das neue Sehen – Stereofotografie, die dritte Dimension“, die seit ihrer Eröffnung bei Besucherinnen und Besuchern aller Altersgruppen auf großes Interesse stößt, wird bis Sonntag, 16. Januar 2022 verlängert.

Die Fotografie war es, die der menschlichen Wahrnehmung neue Möglichkeiten erschloss. Als es gelang, Bilder auf chemischem Weg dauerhaft festzuhalten, war die Lichtbildkunst die Fortsetzung der Malerei mit anderen Mitteln. „Die Sonderausstellung zeigt, welche faszinierende Erfindung es im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ermöglichte, die Welt in Bildern räumlich zu erleben: die Stereofotografie. Schon bald erfreute sie sich großer Beliebtheit. In ganz Europa herrschte eine regelrechte Stereomanie“, so Museumsleiter Jürgen Rennebach. Das Bürgertum konnte sich zunehmend Reisen leisten. Verschiedene Urlaubsziele wurden zu Orten neuer Sehnsüchte. Für Reisende waren neben gedruckten Postkarten die hochwertigeren Fotografien als Andenken von großem Wert, da mit diesen Erinnerungen mitgenommen werden konnten. Zu den beliebtesten Motiven zählten Städte- und Landschaftsaufnahmen, die bis heute attraktiv sind und in der Motivwahl von Künstlern bereits gezeichnet und gemalt worden waren. Vor allem Rom, Venedig, London und Paris waren beliebte Reiseziele. „Begeben Sie sich auch auf eine stereofotografische Zeitreise durch die Stadt Nordhausen mit einem breiten Spektrum an mittlerweile historischen Motiven und aktuellen stereofotografische Aufnahmen. Schauen Sie durch eine vom Museum Tabakspeicher zur Verfügung gestellte 3D-Brille und staunen Sie, so wie es schon unsere Ahnen taten“, so Rennebach.