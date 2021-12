Andra Sandoss: Ehemalige Jodlerin nimmt Schlager auf

„Einmal im Leben möchte ich mal in einem Tonstudio ein Lied aufnehmen lassen, was alle Menschen hören können.“ Dieser Herzenswunsch hat die gebürtige Oberharzerin Andrea Sandvoß (geborene Münch) nicht mehr losgelassen. Jetzt hat sich die 52-Jährige diesen Traum erfüllt und als Andra Sandoss ihr erstes Schlager-Lied aufgenommen.

Aufgewachsen ist Sandvoß mit zwei Brüdern in Buntenbock, wo sie von 1969 bis 1997 gewohnt hat. Danach folgten noch vier Jahre in Clausthal, bis sie in die Northeimer Region gezogen ist. Heute wohnt sie mit Mann, Tochter und Hund in Delligsen, nahe der Leine.

Singende Kinderpflegerin

Schon mit fünf Jahren stand Sandvoß mit Oberharzer Heimattracht auf der Bühne und begann zu singen und zu jodeln. Später habe sie dann mit einigen Erfolgen an den Harzer Jodlerwettstreits teilgenommen, erzählt sie. Als Jugendliche hat sie sogar bereits dafür Harzer Lieder und Jodler komponiert. Durch ihren Wegzug aus dem Harz 2001 musste das Singen und Jodeln wegfallen und sie pausierte längere Zeit mit dem Gesang. Nur in ihrem Beruf als Kinderpflegerin sang sie weiterhin mit den Kindern.

2017 trat Sandvoß in einen Gospelchor ein und das Singen zog wieder in ihrem Leben ein, bis die Pandemie kam und wieder nichts mit Singen war. Zu Hause nahm sie die Gitarre in die Hand und musizierte immer mal wieder für ihre Familie und sich selbst. Doch da war dann noch ihr größter Wunsch, der sie all die Jahre nie losließ, nämlich ein eigenes Lied aufzunehmen.

Singen, Tanzen und das Leben lieben

Im Frühjahr 2021 entstand der Kontakt zum Label „Bertl’s Records“ und Florian Glötzl, Musik- und Medienproduzent aus Waldkirchen in Niederbayern, der den Song „Si Ta Li“ (Singen Tanzen Lieben) für sie geschrieben und produziert hat.

Das Lied verbinde ihre Leidenschaft zum Singen, Tanzen und das Leben zu lieben. Mit allen Tönen soll dem Ausdruck verliehen werden. „Ich bin dankbar dafür, dass mir die Eigenschaft gegeben wurde, singen zu können.“

Ballade zu Weihnachten

Ein zweites Lied von ihr, eine Ballade, soll noch vor Weihnachten veröffentlicht werden. „In dem Lied stammt der Text ausschließlich von mir und die Musik ist anlehnend an meine ursprüngliche Komposition. Geschrieben habe ich es für meinen Mann, und es hat somit auch eine besondere Bedeutung für mich“, macht Sandvoß neugierig.

Die Idee zu dem Song sei ihr spontan beim Spaziergang mit ihrem Hund gekommen. Ein dritter Titel von der Schlagersängerin soll im Sommer 2022 erscheinen.