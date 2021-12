„Jukebox Heros“ machen Halt in der Stadthalle Osterode

Der Neustart von Konzerten hat angefangen: Trotz Einschränkungen spielt „Jukebox Heros“ eine Tournee. Es wird einen Einlass nach der 2G-Regel geben. Das Konzert findet statt am Samstag, 8. Januar, 2022 ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Osterode, Dörgestraße 28 in Osterode.

Jeff Brown (ehemals Sweet) gründete die Band „Jukebox Heros“ im Jahr 2005. Die Idee der Gruppe war, eine Band von Original Glam Rock-Superstars mit langjährigen Mitgliedern bekannter Glam Rock-Bands zu präsentieren und eine Show von Seventies-Klassikern zu liefern, die Musikgeschichte geschrieben haben.

Zuschauer erleben Songs wie „Ballroom Blitz“ und „Fox on the run“ von der Band Sweet, „Coz I Luv You“ und „My Oh My“ von Slade, „Bye Bye Baby“ von Bay City Rollers, „Angel Face” und „Come on” von der Glitterband, „Chicago Night Died” und „Billy Don’t Be A Hero” von Paperlace, „Get it on“ und „Hot Love” von T-Rex.

Die Zeiten von Glitter und Glamrock

„Jukebox Heros“ – das sind Jeff Brown (Ex-Sweet), Phil Hendriks (Ex-Bay-City-Rollers), Ian Twynham (Mud), Pete Phipps (Glitterband), Philip Wright (Paperlace) und Dave Major (T-Rex). „Passend benannt, sind die Original Jukebox Heroes eine Live-Action, ein spektakuläres Select-a-Disc-Erlebnis, das Sie zurück in die Zeiten von Glitter und Glamrock katapultieren wird!“, macht das Konzertbüro Werbung.

„Die Show ist vollgepackt mit Glam Rock-Klassikern und einem spektakulären visuellen Genuss, der das Publikum begeistertet hat, und alle Gäste standen vom ersten Moment auf den Stühlen und haben mitgesungen. Damit waren die Original Jukebox Heroes mit der 1. Tournee in Deutschland, im Januar 2020, sehr erfolgreich. Die Band kommt wieder zurück, mit neuer Hitliste und veränderter Besetzung. Alles 100 Prozent live, immer!

Der Kartenvorverkauf hat begonnen: Konzertkasse Osterode, Service-Center Harzkurier, Gipsmühlenweg 2 – 4, 37520 Osterode, Telefon 0531/16606; Stadthalle Osterode, Dörgestraße 28, Osterode, Telefon 05522 / 91680-10. Ticketservice: Reservix 01806-700733 und Eventim 01806-570070