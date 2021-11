Wegen Corona: Gedenkveranstaltung auf dem Brocken erneut abgesagt

Clausthal-Zellerfeld. Seit 1989 gehört das Gedenken an die Grenzöffnung zu den wichtigen Veranstaltungen im Harz. Jetzt muss sie erneut ausfallen.

Grenzöffnung auf dem Brocken 1989: Grenztruppen am Tor beraten, wie weiter vorzugehen ist.

Wie der Harzklub e.V. bekannt gab, kann die offizielle Veranstaltung zum 32. Jahrestag der Brockenmauer-Öffnung 1989 auch in diesem Jahr aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen nicht stattfinden.

Der Klub erinnerte in seiner Mitteilung: „Am 3. Dezember 1989 hatte unter dem Motto „Freie Bürger, Freier Brocken“ ein friedlicher Sternmarsch auf den Harzgipfel stattgefunden. Tausende Wanderer hatten sich an dem kalten Dezembertag bei strahlendem Sonnenschein auf den Weg gemacht. Immer drängender waren die Rufe nach der Öffnung der Brockenmauer geworden. Um 12.45 Uhr war es dann soweit, die Grenztruppen öffneten nach 28 Jahren das Tor in der 2,7 Kilometer langen Mauer, welche die Militäranlagen auf der Brockenkuppe schützte.

Brockenmaueröffnung ist eine wichtige Errungenschaft der Wende

Die Brockenmaueröffnung gehöre zu den wichtigsten Errungenschaften im Harz während der Zeit der Wende, wie die Veranstalter in ihrer Pressemitteilung betonten.

Viele der heutigen Mitglieder wären bei diesem historischen Ereignis dabei gewesen. Karl Berke, später langjähriger Vorsitzender des Harzklub-Zweigvereins Ilsenburg, rief dazu auf, den Harzklub auch auf der Ostseite des Harzes wieder zu beleben. Innerhalb weniger Monate gründeten sich dann 30 neue Zweigvereine.

In den Wanderheimen des Harzklubs trafen sich Mitglieder und Interessierte aus Ost und West, um gemeinsam mit Hauptwegewart Hans-Dieter Harnisch über die Verknüpfung der Wanderwege zu beraten und diese neu auszuschildern.

Seit 1989 treffen sich die Mitglieder des Harzklubs jedes Jahr am 3. Dezember auf dem Brocken. Nun müssen sie ihre Veranstaltung leider zum zweiten Mal infolge absagen.