Neues Buch: über 200 Sagen aus dem Süd- und Vorharz

Liebe, Leid, ruchlose Taten und gerechte Bestrafungen sind Bestandteil eines jeden Bestsellers. Um in die Welt solch spannender Handlungsstränge einzutauchen, muss man nicht unbedingt zu einem namhaften Bestseller greifen. Denn vieles davon geschah auch im Umfeld des Harzes. Zahlreiche Sagen und Legenden überdauerten durch die mündliche Weitergabe von Generation zu Generation die Zeit.

Doch sie blieben in der Regel nur in einem begrenzten lokalen Umfeld erhalten. Was bislang fehlte, war ein geschlossenes Werk aller bekannten und bis dato unbekannten Sagen und Legenden aus dem Umfeld des Altkreises Osterode, inklusive des ehemaligen Alten Amtes Westerhof. Für dieses Vorhaben ging Helga Häusler aus dem Osteroder Ortsteil Förste über Jahre auf Spurensuche.

Mit Unterstützung diverser Heimat- und Geschichtsvereine, unter anderen aus Dorste, Marke, Schwiegershausen, Wulften, Düderode-Oldenrode, Kalefeld und zugänglichen Archiven gelang ihr eine eindrucksvolle, umfassende und spannende Sammlung von Sagen und Legenden. Das Buch führt in die Welt der Zwerge, Hexen und Feen und taucht in die geheimnisvollen Sphären der Geister, Gespenster, Burgfräuleins und verwunschenen Seelen ein. Es erzählt von Schatzgräbern, versunkenen Dörfern und Schlössern, sowie den Machenschaften des Teufels oder den Missetaten des wilden Jägers und von bösen Räubern.

Die Autorin Helga Häusler beim Lesen. Foto: Privat

Um die Überlieferungen so authentisch wie möglich zu vermitteln, übernahm Helga Häusler Schreibweise, Grammatik und Aussprache. Denn der Klang und die Ausdrucksweise des sogenannten Volksmunds vermittelt am Anschaulichsten den tieferen Sinn einer Geschichte. Vervollständigt wird das lesenswerte Buch durch zahlreiche Fotos und Illustrationen heimischer Künstler wie Rudolf Klas, Rita Sührig, Klaus Kießling, Dieter Utermöhlen, Klaus Haase und Jürgen Lauenstein. Alles in allem erhalten Leserinnen und Leser mit dem 240-seitigen Werk und über 200 Sagen, Legenden und Märchen die bisher umfassendste Sammlung aus dem Süd- und Vorharz.

