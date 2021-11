Landesgartenschau Bad Gandersheim präsentiert sich vorab

Von April bis September 2022 wird die Landesgartenschau Bad Gandersheim ein touristisches Highlight der Region Südniedersachsen sein. Entsprechend groß war das Interesse der Branche an den beiden „Tourismus-Tagen“, welche die LAGA am Dienstag und am vergangenen Donnerstag veranstaltete.

Über 60 Teilnehmer, Vertreter von Tourismusverbänden, Tourist-Informationen und Stadtmarketing-Organisationen von Fulda bis Wolfsburg, von Wernigerode bis Höxter konnten Jörg J. Schurig, Projektkoordination Vertrieb, Henning Lange, verantwortlich für das Gruppengeschäft und LAGA-Prokurist Kai Schönberger an den beiden Tagen begrüßen.

Die Branche informiert sich

Den Anfang machte jedoch LAGA-Geschäftsführer Thomas Hellingrath. Er führte die Gruppen auf den ausführlichen Geländerundgängen, die von den Osterbergseen über den Sport- und Spielpark, vorbei am Gabionenhang und durch den Auepark führten. Beim Stopp an der Sparkassen-Seebühne erläuterten Marian Wrazidlo und Rebecca Simoneit-Barum das umfangreiche Veranstaltungsprogramm. Die Rundgänge endeten im Rosencafé im Kloster Brunshausen.

Der zweite Teil der Tourismus-Tage stand ganz im Zeichen der Präsentationen. Während Jörg J. Schurig Stadt, Region und das LAGA-Gelände vorstellte, erläuterten Kai Schönberger und Henning Lange die touristischen Angebote der LAGA wie die Themenwochen und die zahlreichen Themenführungen (z.B. Barfuß-, Kinder-, Kultur-, Nacht- oder Fledermaus-Führung).

Auch die klassischen Touristikthemen kamen nicht zu kurz: Eintrittspreise, Anreisemöglichkeiten, Parkmöglichkeiten für Busse, Transfers zu Ein- und Ausgängen, Kombiangebote, Catering oder Mobilitätshilfen. „Ein informativer Tag mit viel Input“, lobte Rüdiger Eckart von der Tourist-Information aus Heiligenstadt, der die weiteste Anreise auf sich genommen hatte.

LAGA 2030 vielleicht in Duderstadt?

Sophie Kahlmeyer, Fachdienstleiterin Tourismus der Stadt Duderstadt, sah „viele Anregungen, wie wir uns als Region präsentieren können. Wir werden mit Fachwerk5Eck im Pavillon der Regionen dabei sein“.

Duderstadt war gleich doppelt vertreten. Gerald Werner, Fachbereichsleiter Finanzen, nahm die Gelegenheit wahr, sich über die LAGA zu informieren. „Duderstadt hat ein sehr ernsthaftes Interesse, sich um die LAGA 2030 bewerben“, erklärte er.

Sabine Hagemann vom Stadtmarketing Seesen kannte das LAGA-Gelände bereits von einer Besichtigung im letzten Jahr. Umso erstaunter war sie beim erneuten Rundgang: „Es ist enorm viel passiert!“, stellte sie beeindruckt fest.

Seit einem Jahr laufen die Vorbereitungen der Steinway-Stadt für die Präsenz auf der LAGA.

Fest entschlossen, sich an der LAGA zu beteiligen war auch Heiko Leßmann vom Rosarium Sangershausen. Er hat in diesem Jahr gute Erfahrungen mit der Präsenz auf der BUGA in Erfurt gemacht: „Gartenschauen sind für uns einfach genau das richtige Format! Wir sind in jedem Fall in Bad Gandersheim dabei“. Das Rosarium wird Vorträge anbieten, Beratung zur Rosen-Pflege und außerdem die Rosen-Königin präsentieren.

Pavillion-Auslastung steigt stark

An beiden Tagen war Helge Strübing begehrter Gesprächspartner beim anschließenden Networking. Er betreute den „Pavillon der Regionen“ der LAGA und konnte zahlreiche weitere Buchungen entgegennehmen. Lag die Auslastung des Pavillons vor den Tourismus-Tagen noch bei 65 Prozent, sind nun fast 80 Prozent der Zeiten gebucht.

Nicht nur die Gäste, auch Kai Schönberger war sehr zufrieden mit den beiden Tagen: „Wir freuen uns darauf im nächsten Jahr mit all diesen Partnern, die Region Südniedersachsen, die so viel zu bieten hat, sinnlich erfahrbar zu machen“.