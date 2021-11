Vortrag über neue Ausgrabungen am Kloster Walkenried

Walkenried. Am Donnerstag, 18. November, findet ein Vortrag über die ersten Forschungsergebnisse statt.

Ausgrabungen am Kloster Walkenried.

Im Sommer dieses Jahres führte das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege (NLD) unter der Leitung von Clemens Ludwig erneut Ausgrabungen in der Kirchenruine des Klosters Walkenried sowie erstmals auch in Alt-Walkenried durch. Die Grabungen erfolgten in Kooperation mit dem Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Universität Göttingen.

Die archäologischen Untersuchungen finden im Rahmen des Forschungsprojektes „Kloster Walkenried. Archäologie im ältesten Zisterzienserkloster Norddeutschlands“ des NLD statt, das von Dr. Markus Blaich geleitet wird.

Erste Ausgrabungsergebnisse

Am Donnerstag, 18. November, stellen Dr. Markus Blaich und Clemens Ludwig das Forschungsprojekt sowie erste Ausgrabungsergebnisse vor. Der Vortrag findet um 18 Uhr im doppelschiffigen Lesegang des ZisterzienserMuseums Kloster Walkenried statt. Neben dem ZisterzienserMuseum gehören der Förderkreis Kloster Walkenried, der Bürgerverein „Wir Walkenrieder“ und der Verein für Heimatgeschichte Walkenried Bad Sachsa und Umgebung e.V. zu den Veranstaltern. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Eine Voranmeldung beim Besucherservice unter info@kloster-walkenried.de oder 05525-95 99 064 ist erforderlich. Es wird um Beachtung der tagesaktuellen Corona-Hinweise auf der Website des Klosters unter www.kloster-walkenried.de gebeten.