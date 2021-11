Osterode. Die Country-Band „Truck Stop“ tritt am 26. November in der Stadthalle von Osterode auf. Die Musiker präsentieren einen Mix ihrer Songs.

Die erfolgreiche Country-Band „Truck Stop“ kommt nach Osterode. Seit vielen Jahren sind die sechs Musiker erfolgreich in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs und hängen die Cowboyhüte noch lange nicht an den Nagel. Am Freitag, 26. November, treten sie in der Osteroder Stadthalle auf.

„Mit ihren legendären Songs, die unter die Haut gehen, haben sie längst Kultstatus erreicht. Das Warten hat ein Ende. Endlich wieder gemeinsam auf der Bühne stehen“, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter. Über viele Monate konnten sich die sechs Country-Musiker nicht mehr gemeinsam treffen. Wie die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen im Kulturbereich waren sie zur Live-Untätigkeit gezwungen.

Neues Album in Hamburg produziert

Ein Wiedersehen gab es in Hamburg zur Produktion ihres neuen Albums „Liebe, Lust und Laster“ im Sommer 2020. „Truck Stop“ werden bei ihrem Konzert in der Vor-Weihnachtszeit einen Mix ihrer Songs präsentieren: Mit Weihnachtsliedern wie z.B. „Erwin, der dicke Schneemann“ sowie legendären Hits aus den vergangenen Jahrzehnten von „Ich möchte so gern Dave Dudley hör’n“, „Take it easy“, „Der Wilde, wilde Westen“, Arizona, Arizona“, „Louisiana Ladies“, „Die Lady und der Tramp“ – alles in live.

Selbstverständlich dürften auch die Hits der aktuellen Alben nicht fehlen, so der Veranstalter: „Männer sind so“, „Die Party geht weiter“, „Ein Stückchen Ewigkeit“ und der typisch Norddeutsche Song „Moin, Moin“ und „Freundschaft bleibt“ haben sie im Repertoire. Besonders gespannt können alle auf die Songs des neuen Albums sein. Es wurde im Frühjahr 2021 veröffentlicht und landete auf Platz vier der deutschen Album Charts. Die Singleauskoppelungen „Mein Zuhaus“ und der Titelsong des Albums „Liebe, Lust und Laster“ werden heute in den Hitparaden rauf und runter gespielt. „Die Liveshow bietet eine erfrischende Mischung aus Weihnachts-Hits, Klassikern und neuen Songs, für die Truck Stop Familie ein spezielles Programm, unterhaltsam, persönlich mit kuscheligem Vor-Weihnachts-Feeling“, heißt es in der Ankündigung.

„Schöne Bescherung-Tour“

Neben Leadsänger und Gitarrist Andreas Cisek stehen Wolfgang „Teddy“ Ibing am Schlagzeug, Knut Bewersdorff mit seiner Pedal Steel Guitar, mit Dobro, Gitarre und Gesang, Uwe Lost an Bass, Akkordeon und mit Gesang, Chris Kaufmann mit der Lead-Gitarre und Tim Reese an Fiddle, Gitarre, Banjo und Mandoline auf der Bühne. Ihre Musik sei „ehrlich, handgemacht, und immer mit großer Spielfreude“ vorgetragen.

Diese Tour wird die letzte mit Uwe Lost als Mitglied von „Truck Stop“ sein. Seit 1978 ist Lost festes Mitglied der Band und wird diese nach der „Schöne Bescherung-Tour“ verlassen. Doch bevor er seinen Cowboyhut nimmt, will er sich noch einmal live von den Fans verabschieden und ihren die Chance geben, ihn noch einmal auf der Bühne zu erleben.