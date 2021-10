Loslassen ohne fallen lassen

Die Autoren der Gruppe ImTakt kommen aus Osterode am Harz, der Bergstadt Bad Grund, aus Hahnenklee bei Goslar und aus Göttingen. Sie treffen sich regelmäßig zum kollegialen Marmeladenfrühstück. Dabei kam wie von selbst die Idee eines gemeinsamen Buches auf den Tisch. Am Dienstag, 2. November, laden sie ab 19 Uhr in das Landhaus Finze in Badenhausen zur Lesung daraus ein, der Eintritt ist frei.

Die Texte darin haben zumeist regionalem Bezug und sind so unterschiedlich wie die sechs Autoren selbst: Das Bemühen um Freundschaft wird einem behinderten Jungen zum Verhängnis. Scheinbar Alltägliches, wie das Lächeln einer Servicekraft, gerät in den Fokus poetischer Betrachtung. Ein junger Eseltreiber hat Glück im Unglück. Der schlafende Hund hinterm Ofen und andere Facetten des Alltags werden spielerisch aufgedeckt. Ein Walpurgisspektakel endet mit überraschendem Ausgang. Naturgedichte begleiten durch die Jahreszeiten. Allzu menschliches Handeln wird in lyrisch starken Bilder überzeichnet: „Wie ein Wildschwein werde ich eure saubere Wäsche versauen!“ Manfred Pilz aus Göttingen ist Rundum-Autodidakt von der Zeichnung bis zur Performance. Sein Motto lautet: „Geht nicht, gibt es nicht. Es sei denn, ich kann es nicht.“ Sein Gedicht „Wer Frieden will“ wurde in mehrere Sprachen übersetzt.

Renate Maria Riehemann aus Osterode kann auf allerhand Einzelveröffentlichungen verweisen. Sie ist Initiatorin des Literaturpreises Harz für Lyrik und Kurzprosa und Herausgeberin der dazugehörenden Anthologien. Seit 2017 lädt die Autorin Dichter aus nah und fern zum Austausch und zur Präsentation in den Lyrischen Garten nach Osterode ein.

Wolfram Horn aus Bad Grund ist Philosoph aus Leidenschaft. Er widmet sich seit Jahren dem Verfassen so unterschiedlicher Texte wie Aphorismen, Gedichten, Parabeln und Erzählungen. Clifford J. Middleton, gebürtig aus Derby in Mittelengland, hat Deutsch, Französisch, Theologie und Pädagogik studiert und wohnt seit 1983 in Deutschland. Seit den Teenagerjahren schreibt er Lyrik. Seine Gedichte erscheinen regelmäßig in englisch- und deutschsprachigen Lyrikzeitschriften und Anthologien.

Rüdiger Aboreas ist gelernter Sozialwissenschaftler und Harzer „Jung“ aus Leidenschaft. Und das trotz 35 Jahren Hamburg, wo er zunächst an der Hochschule als Dichter, später neben dem Berufsleben in seinem Lieblingsstadtteil über viele Jahre literarische Meriten verdient, so als Kulturaktivist mit der Schaffung und Gestaltung zahlreicher Initiativen.

Petra Horn ist seit 2006 Ortschronistin der Bergstadt Bad Grund, in der sie seit ihrer Kindheit lebt. Sie schreibt seit Jahren Geschichten und Gedichte, die in verschiedenen Anthologien veröffentlicht wurden. Zudem ist sie leidenschaftliche Naturbetrachterin und Fotografin, die beides in der Gestaltung von Bildkarten mit Sinnsprüchen verbindet.

Literatur im Takt – Erzähltes und Gedichte der Autorengruppe ImTakt, Band 1, ist erschienen im Geest-Verlag Vechta 2021, 164 Seiten, 12 Euro, ISBN 978-3-86685-762-9