Brotmuseum Ebergötzen bietet Backaktion zum Welttag des Brotes

Ebergötzen. Am 16. Oktober ist „Welttag des Brotes“. Das Europäische Brotmuseum in Ebergötzen bietet dazu eine Veranstaltung und bittet um vorherige Anmeldung.

Am 16. Oktober feiert der Weltverband der Bäcker und Konditoren (UIBC) traditionell den „Welttag des Brotes“. Dieser Tag wurde gewählt, weil am 16. Oktober 1945 die Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen gegründet wurde.

Das UIBC-Motto lautet: Mit dem internationalen Aktionstag soll die Bedeutung des Brotes für die globale Ernährung in den Fokus der Weltöffentlichkeit gerückt werden. In Deutschland erlebt das Bäckerhandwerk seit einiger Zeit verstärkte Wertschätzung, die Qualität guter Ware wird in der öffentlichen Wahrnehmung immer wichtiger.

Hochwertiges Lebensmittel

Und für die Bäcker heißt es: Back to the roots! Brot ist ein wichtiges und hochwertiges Lebensmittel. In den deutschen Backstuben erleben Begriffe wie Qualität und Kundenberatung derzeit eine kleine Renaissance. In der Folge sind immer mehr Kunden auch bereit, einen angemessenen Preis für ihr „tägliches Brot“ zu bezahlen.

Junge Bäckerinnen und Bäcker präsentieren ihren Traumberuf online in Blogs oder Videos, teilen Wissen, Leidenschaft und Rezepte in Communities und beweisen damit, dass ihr Beruf Zukunft hat. National und international liegt das Deutsche Brot hoch im Kurs: Das Kulturgut Deutsche Brotkultur wird bereits seit 2014 auf der Liste der Deutschen UNESCO-Kommission geführt – erklärtes Ziel ist es, auch einen Platz auf der internationalen Liste zu bekommen.

Das Museum bittet um Anmeldung zu der Veranstaltung unter info@brotmuseum.de oder 05507-999498.