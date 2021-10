Zusatztermin für Buchpremiere von „Harz – Populäre Irrtümer“

Warum ist der Harz das höchste Gebirge Hollands? Was hat der Harz mit Bußgeldern für Verkehrssünder zu tun? Warum stehen nur hier drei rote Männer? Wie hoch lag jemals Schnee auf dem Brocken? Welche Manöver werden in Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge durchgeführt? Und wo war Goethe wirklich?

Diesen und vielen weiteren Fragen geht der Nordhäuser Publizist und Historiker Thomas Müller in seinem neuen Buch nach. Er stellt es am Mittwoch, 13. Oktober, bei einem Zusatztermin um 17 Uhr in der Stadtbibliothek Nordhausen vor. Dabei wird der Autor teils lesen, aber auch anhand von Bildern, die über das Buch hinausgehen, in verschiedene Winkel des Harzes führen. Etwa dorthin, wo einst die Sandmänner lebten und die sieben Zwerge. Aber Achtung: Auch das Publikum will Müller auf sein Harzer Fachwissen testen.

Erschienen ist das neue Harz-Buch in der Reihe „Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“ des Essener Klartext-Verlages. Es ist bereits im Handel, kann aber am Ende der Premiere signiert werden. Der Eintritt ist frei. Dennoch bittet die Bibliothek um Anmeldung unter 03631696267, weil die Platzzahl begrenzt ist.