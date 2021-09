Goslar. Bettina Göschl, Klaus-Peter Wolf und natürlich Roland Lange traten beim Abschluss des Krimi-Festivals in der Kaiserpfalz auf.

Der Abschluss fand in der Goslarer Kaiserpfalz statt und war gut besucht.

Kultur Harz Mordsharz-Festival: Großer Abschluss in Goslar

Bevor Klaus-Peter Wolf und Bettina Göschl in die diesjährige Abschlusslesung des Mordsharz-Festivals starteten, gab es noch einmal eine Weltpremiere in der Kaiserpfalz in Goslar. Roland Lange las aus seinem brandneuen Krimi „Harzhunde“, schließlich durfte er als „Vater von Mordsharz“ beim Jubiläumsfestival nicht fehlen.

Düster, mit einem erfolglosen Jäger im nächtlichen Wald, der dann von einer im Unterholz lauernden Bestie angegriffen wird, begann seine Lesung. In einer weiteren Passage aus dem Buch stellte er seinen Ermittler Stefan Blume vor und ging auch auf den Vorgänger „Harzkinder“ ein, in dem es um Kindesentführungen und Zwangsadoptionen in der DDR geht.

Wie auch im aktuellen Roman, der, wie der Titel schon vermuten lässt, mit Hunden, genauer illegalen Hundekämpfen zu tun hat, haben die fiktiven Geschichten wahre Hintergründe, auf die Roland Lange somit aufmerksam machen will.

Nach langem Signieren vieler Bücher zeigte er sich völlig begeistert von so zahlreichen Zuhörern, gerade nach einer langen Zeit ohne Lesungen. Noch voller wurde es anschließend bei Klaus-Peter Wolf und Bettina Göschl, die ebenfalls auf die Corona-Zeit eingingen. Noch am 11. März 2020 habe er in Bad Rothenfelde gelesen, erinnerte Wolf sich an den Beginn des ersten Lockdowns, danach hatte er von einem Tag auf den anderen die Lesetour abbrechen müssen.

Endlich wieder vor Publikum lesen

Sein Buch aber habe auf Platz eins der Bestsellerlisten gestanden, immerhin in einer Zeit, in der Buchhandlungen nicht öffnen dürfen. „Da kamen dann die ersten Verschwörungstheoretiker und fragten: Hat der Wolf das extra gemacht?“, erzählte er augenzwinkernd. Auch von seiner ersten Autokino-Lesung berichtete er, eine außergewöhnliche Erfahrung, doch jetzt sei es gut, endlich wieder vor Publikum zu lesen.

Roland Lange, „Vater des Mordsharz“. Foto: Christian Dolle / Mordsharz Festival

Zwischen Szenen aus „Rupert Undercover“ beschrieb er, wie seine Bücher entstehen: Nämlich indem er viele Freunde als Rollen hineinschreibe und diese mitunter um seltsame Dinge bitte. So beispielsweise jenen Freund, dem er erzählte, er werde im nächsten Buch im eigenen Auto entführt und möge doch bitte mal testen, ob er in den Kofferraum passe. „Ich hätte nie einen Roman über Rupert geschrieben“, gestand er außerdem, doch der von ihm als Nebenfigur angelegte, manchmal etwas übereifrige Kollege Ann Kathrin Klaasens, ist bei seinen Fans nun einmal so beliebt, dass sie ihm im Grunde keine Wahl ließen.

Außerdem habe Rupert einen tollen Effekt, denn viele literarische Figuren seien ja so toll, dass Leser sich neben ihnen ganz klein fühlen. „Dazu ist Literatur nicht da, sie soll Menschen nicht klein machen“, so Klaus-Peter Wolf, „aber neben Rupert fühlt sich niemand klein.“

Bettina Göschl bereicherte die Lesung musikalisch durch den Ostfriesenblues und andere Songs, es gab ein Interview und eine lange Signierstunde.

Neues und treues Publikum

Damit endete das Festival dann nach fünf Tagen voller unterschiedlichster Krimis, namhafter und sympathischer Autorinnen und Autoren und einem zum Teil neuen, zum Teil auch sehr treuen Publikum, dem deutlich anzumerken war, wie wichtig Kultur, wie wichtig Live-Events sind und dass mancher sie nach einer Zeit der Entbehrung vielleicht wieder mehr zu schätzen weiß.

Das Mordsharz-Team zog eine durchweg positive Bilanz, sowohl in Bezug auf die Besucherzahlen wie auch auf die Zusammenarbeit mit allen Partnern in den vier Orten in drei Bundesländern. Das zehnte Mordsharz werde definitiv nicht das letzte gewesen sein, denn wieder einmal wurde deutlich, wie viel Spaß Krimi machen kann.