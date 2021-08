Sommer-Kultour Göttinger Land Kreuzberg on Kultour präsentiert Festival an der Rhumequelle

Foto: Kreuzberg on KulTour

Beim Festival am Samstag dabei: Peter Kerlin.

Rhumspringe. Die Künstler Henrike Senger, Mario Becker, Miss Who, Peter Kerlin und Andreas Leinemann werden am Samstag in Rhumspringe auftreten.