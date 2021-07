DT Göttingen: Theaterfestival startet

Das Theaterfestival „DT–Am Puls“ des Deutschen Theater Göttingen für, von und mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen findet ab dem heutigen Samstag, 3. Juli, bis Sonntag, 11. Juli, statt. In diesem Jahr arbeiteten die Beteiligten zum Thema „Ohne Planet keine Kultur“.

80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in dieser Spielzeit die Spielclubs der Theaterpädagogik am Deutschen Theater Göttingen regelmäßig digital und in den letzten Tagen auch mit Abstand real besucht. Die Spielerinnen und Spieler haben mit Vielfalt, Ideenreichtum und Hingabe zum diesjährigen Thema „Ohne Planet keine Kultur“ auf das Theaterfestival hingearbeitet.

Die meisten Angebote werden draußen stattfinden

Auf Grund der Umstände durch die Pandemie kann das Festival „DT–Am Puls“ nach wie vor nicht im DT–2 stattfinden. Nur vereinzelte Programmpunkte finden hier statt: Die Interviewreihe zum Thema #Familie oder „Netboy – Der Film“. Die meisten Angebote werden draußen stattfinden.

Die Clubmitglieder haben sich vorgestellt, wie der Planet in den Jahren 2070 oder 2100 aussehen könnte. Wie ihre Stadt Göttingen, bekannte Plätze in der Stadt, 2070 aussehen könnte. Werden sich die Menschen auf diesem Planeten verändert haben, das Leben überhaupt? Wäre dann noch ein Picknick im Freien möglich? Wie könnte die Erde aussehen, wenn sich das Klima weiterhin wandelt? Alle Texte sind von Mitgliedern geschrieben, die aufgefordert waren, das, was sie umgibt, neu zu entdecken. In diesem Jahr bietet das Festival analoge und digitale Aktionen und Aufführungen an. Es sind alle eingeladen, sich auf Theaterformen und Theaterfiguren unter dem Thema „Ohne Planet keine Kultur“ einzulassen und mitzumachen. Während der Spielzeit haben sich fünf Spielclubs im digitalen DT–X Satellit getroffen.

Vielfältige Beiträge zum Thema

Die Beiträge im Festival sind so unterschiedlich wie die Spielerinnen und Spieler der Spielclubs und die Formate der Theaterpädagogik. Die Vielfalt der Aspekte im Umgang mit dem Thema wird für jede und jeden in den Inszenierungen des diesjährig neu gestarteten Projekts #Drei: „Dramaturgie Regie Ensemble Inszenierung“, der #Kultur-Tausch-Bühne, einem Workshop #Quarantäne Monologe, der #Spurensuche – ein interaktiver Rätselrundgang, der mobilen Ausstellung #All das Schöne, der #Testung der Sinne, dem #Hörspiel „Über Wasser unterwegs“ und weiteren performativen Aktionen erlebbar.

Informationen und Anmeldungen unter theaterpaedagogik@dt-goettingen.de. Interessierte können einfach vorbeikommen, der Infoschrank vor dem Deutschen Theater Göttingen ist jeden Tag ab 14 Uhr besetzt. Für „Netboy – Der Film“ ist eine Anmeldung unter der genannten Mailadresse erforderlich.