Harfenkonzert in der Stabkriche zu Hahnenklee

Am Donnerstag, 1. Juli, wird in der Stabkirche zu Hahnenklee ein Konzert mit Musik für Keltische Harfe stattfinden. Um 19.30 Uhr spielt die Harfenistin Jessyca Flemming aus Berlin. „Die Kelten in Wort & Musik“ ist der Titel des Konzerts. Jessyca Flemming wird Musik aus England, Schottland, Irland Wales und aus der Bretagne spielen, also von überall, wo die Kelten zu Hause waren.

Als Musikerin international unterwegs

Dabei wird sie aber auch mit Texten, Geschichten und Märchen die Welt der Kelten lebendig werden lassen. Jessyca Flemming wurde in Berlin geboren und studierte Harfe in Weimar, Berlin und Rostock. Mit knapp sechs Jahren begann sie ihre musikalische Ausbildung am Klavier, ehe sie mit dem siebten Lebensjahr Harfenunterricht erhielt.

Seitdem führten sie Konzerte als Solistin und im Duo bzw. Trio quer durch Deutschland, aber auch ins Ausland wie z.B. nach Prag oder Paris. Einen ersten Preis erhielt sie bereits mit elf Jahren beim Wettbewerb „Jugend musiziert“, es folgten weitere Preise für Klavier bzw. Harfe bei nationalen und internationalen Wettbewerben sowie Förderungen durch die Yehudi Menuhin Stiftung Live Music Now, die Neue Liszt Stiftung Weimar, die Ernst-Freiberger-Stiftung und den Richard-Wagner-Verband Trier.

Seit Ende 2014 hat Jessyca Flemming einen Gastspielvertrag mit dem Südthüringischen Staatstheater/Puppentheater Meiningen, wo sie für zwei Inszenierungen als Bühnenharfenistin und Spielerin beschäftigt ist: In „Der kleine Prinz“ (Saint-Exupéry) und „Die Gabe der Weisen“ (O. Henry). Seit der Spielzeit 2018/19 wirkt sie außerdem im Konzerthaus Berlin in der Kinderoper „Der Grüffelo“ mit. Die junge Künstlerin musiziert in den verschiedensten, teilweise außergewöhnlichen Kammermusikbesetzungen – etwa im „Duo Distensione“ mit Oboe, im „Duo Elysion“ mit Panflöte/Querflöte oder aber im Duo mit Saxophon. Regelmäßige Meisterkurse ergänzen die musikalische Ausbildung, z.B. bei Margit Anna Süß-Schellenberger, Petra van der Heide, Edward Witsenburg und Isabelle Moretti(Konzertharfe), Park Stickney (Jazzharfe), Dominig Bouchaud (keltische Hakenharfe) und Robin Huw Bowen (Walisische Tripleharfe).

Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten

Natürlich findet das Konzert unter Einhaltung der Corona-Regeln statt: Eine Registrierung der Adressdaten und eine medizinischer Mund-Nasen-Maske bis zum Sitzplatz bzw. beim Verlassen der Kirche sind erforderlich. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, es wird um eine Spende am Ausgang gebeten.