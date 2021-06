Noch freie Plätze bei den Frauenmusiktagen in Osterode

Vom 21. bis 25. Juli finden die 27. Niedersächsischen Frauenmusiktage in Osterode statt, bei denen sich musikbegeisterte Frauen im Jugendgästehaus Harz zu Bandworkshops, Crashkursen und zum Erfahrungsaustausch treffen. Schnellentschlossene haben noch bis zum 20. Juni die Möglichkeit, sich über die Internetseite www.frauenmusiktage.de für die letzten freien Plätze anzumelden. In der Teilnahmegebühr von 320 Euro (ermäßigt 160 Euro) ist die Verpflegung enthalten.

Traditionelle „Female Drum Parade“ durch Osterode

Falls Übernachtungen im Jugendgästehaus Harz gewünscht sind, erhöht sich die Teilnahmegebühr um 40 Euro. In der Anfängerinnen-Band ist noch Platz für eine Gitarristin, die mit Songs aus Rock, Pop und den Charts ihre Kenntnisse erweitern möchte. Wer Spaß am Trommeln entdecken möchte, kann sich für einen der drei freien Plätze im Samba-Workshop anmelden. Eine Musikerin am Keyboard oder an der Gitarre könnte die Brassband verstärken. Zwei erfahrene Bassistinnen oder Gitarristinnen können noch in der Band „Funky goes Hip-Hop goes Hell“ mitmachen. Traditioneller Bestandteil der Niedersächsischen Frauenmusiktage ist die „Female Drum Parade“, die am 24. Juli von 11.30 bis 12.30 Uhr durch die Straßen Osterodes ziehen wird. Das Abschlusskonzert am Abend wird in diesem Jahr ohne Publikum und Corona-konform stattfinden müssen.

Die 27. Niedersächsischen Frauenmusiktage werden von der Landesarbeitsgemeinschaft Rock in Niedersachsen e.V. (LAG Rock) veranstaltet und vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert. Kooperationspartner ist das Jugendgästehaus Harz in Osterode. Regelmäßig initiiert die LAG Rock Pilotprojekte im Land Niedersachsen und erforscht innovative Wege im Bereich Populärmusik. Die LAG Rock ermöglicht eine niedrigschwellige kulturelle Teilhabe für alle Generationen und übernimmt damit gesellschaftliche Verantwortung. Die LAG Rock steht für Toleranz, Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Vielfalt. Sie fördert unabhängig von Kultur (Ethnie), Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung und Religion.

Musikcamp für Mädchen in den Herbstferien

Die einzelnen Bandangebote und der Ablaufplan sowie weitere Informationen gibt es im Internet unter www.frauenmusiktage.de. In den Herbstferien soll das „MädchenMusikCamp EMMA“ vom 20. bis 23. Oktober für Mädchen von 12 bis 18 Jahren ebenfalls in Osterode stattfinden. Mehr Informationen dazu unter www.emma-nds.de.