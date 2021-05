Dritte Veranstaltung: Klimakrise – Was tun?

Die Scientists for Future unterstützen die Bewegung Fridays for Future (Archivbild).

Seit dem 18. März streamt das Deutsche Theater Göttingen zum Thema „Klimakrise – Was tun?“ eine vierteilige Veranstaltungsreihe. Nun folgt die dritte Ausgabe dieser Reihe am Donnerstag, 20. Mai. Die Klimakrise bedroht die Zukunft der Menschheit. Schon jetzt sind Folgen zu spüren. Zahlreichen Fragen geht das Deutsche Theater Göttingen in Kooperation mit der Göttinger Regionalgruppe der Scientists for Future, dem Klimaschutzbeirat Göttingen und KUNST e.V. auf den Grund.

Nachdem in der zweiten Veranstaltung aufgezeigt wurde, was jede und jeder Einzelne tun kann, wird es in der dritten Veranstaltung unter dem Motto „Göttingen im Klimawandel – Was tun wir?“ um konkrete Schritte für die Stadt Göttingen und ihre Bewohnerinnen und Bewohner gehen. Die Leiterin des neuen Referats für nachhaltige Stadtentwicklung, Dinah Epperlein, wird den derzeit in der Diskussion befindlichen Klimaplan Göttingen 2030 vorstellen und erklären, welche Maßnahmen durchgeführt werden müssen und wie sie umgesetzt werden können.

Klimaneutrale Universität

Der Plan soll ein Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität Göttingens 2050 sein. Danach wird Christian Wagner als Vertreter der Initiative GöttingenZero das Bürgerbegehren begründen, dass für Göttingen Klimaneutralität schon für das Jahr 2030 fordert. Im Anschluss wird in einer Gesprächsrunde über diese unterschiedlichen Ziele und die Umsetzbarkeit der dafür notwendigen Maßnahmen diskutiert. Da in Göttingen die Universität allein für mehr als 10 Prozent der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich ist, soll in einer zweiten Gesprächsrunde mit Marco Lange vom Green Office der Universität und Professor Christian Polke von der 7-Professorinnen- und Professoren-Initiative „Universität klimaneutral 2030“ über die Möglichkeiten und Pläne der Universität und ihrem Beitrag zum Klimaschutz gesprochen werden. Schließlich wird in einer dritten Gesprächsrunde mit Thomas Zimmermann, Betriebsleiter bei der Göttinger Verkehrsbetriebe und Martin Mützel vom Verkehrsclub Deutschland über notwendige Maßnahmen im Verkehrsbereich zur Stärkung des ÖPNV und Reduzierung des Individualverkehrs diskutiert werden, da auch die Emissionen aus dem Verkehr erheblich zum Klimawandel beitragen. Der Physiker Dr. Alok Wessel und der Humangeograph Dr. Michael Fink von der Regionalgruppe Göttingen der Scientists for Future sowie Nils König als Mitglied des Vorstands des Göttinger Klimaschutzbeirates werden die Veranstaltungen sowohl moderieren als auch in den Gesprächsrunden Fragen an die Gäste stellen. Das Team des Deutschen Theater Göttingen ist für die gesamte technische Abwicklung, die Liveaufnahmen und das Streaming verantwortlich. Der Stream startet um 19.45 Uhr unter https://www.dt-goettingen.de/stueck/klimakrise-was-tun.

Fragen können schon vorher schriftlich per Mail an die Göttinger Scientists for Future unter goettingen@scientists4future.org geschickt werden. Diese werden nach Möglichkeit in der Veranstaltung von den Expertinnen und Experten beantwortet.